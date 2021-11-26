هيكلة جديدة لـ«التشكيل الحكومي»

الأولى

فيما تسير عملية اختيار التشكيل الحكومي الجديد حتى الآن في مرحلة «التقييم والمفاضلة بين وزراء الحكومة المستقيلة كشفت مصادر حكومية ان الاعلان عن ولادة الحكومة قد يستغرق نحو اسبوعين.

وكشفت المصادر ان هناك توجها عاما لاحداث تغيير جذري في شكل الحقائب الاقتصادية ليكون مواكبا للتوجهات الجادة للمضي قدماً في تنفيذ الرؤية التنموية الشاملة «كويت جديدة 2035»، وبما يجعلها إطاراً واقعياً قابلاً للتنفيذ، مع التركيز على أولويات» مكافحة الفساد، وتنفيذ المشروعات العملاقة التي طال انتظارها، بالإضافة إلى توفير ما يقارب 340 ألف فرصة عمل للقادمين الجدد الى سوق العمل».

وبينت المصادر أن الحكومة الجديدة قد تضم 5 وزارات اقتصادية تتمثل في «وزارة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ووزارة للاقتصاد والتنمية، بجانب وزارة التجارة، ووزارة الاستثمار، ووزارة المالية». وبينت أن الفصل بين «المالية» و«الاستثمار» بات ضرورة في ظل توجه الدولة لتنفيذ مشروعات عملاقة في قطاع الصناعة، بالإضافة إلى بذل جهود واقعية لجذب مستثمرين جدد في المجالات الاقتصادية المختلفة.

ولفتت الى أن وزارة التجارة ستكون مسؤولة وبشكل كبير عن تحريك دور القطاع الخاص في البيئة الاقتصادية، خاصة أن هناك متطلبات كثيرة يحتاج إليها رجال الأعمال في الفترة المقبلة لتمكينهم من العمل بيسر وسهولة والبعد عن التعقيدات والروتين الذي تشهده بعض الإجراءات التي لا تزال تمثل عقبة حقيقية أمام الأداء الاقتصادي.