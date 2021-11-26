«حرس» ثلاثي

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ردا على استنكار النائبين شعيب المويزري وعبدالكريم الكندري بشأن إقامة تدريب مشترك بين حرس مجلس الأمة والحرس الأميري والحرس الوطني داخل مبنى مجلس الأمة، أوضح الأمين العام المساعد لشؤون حرس مجلس الأمة اللواء خالد الوقيت أن الهدف من تواجد قوات الحرس الوطني والحرس الأميري في مجلس الأمة هو إجراء تدريب مشترك مع حرس المجلس لتكوين قاعدة مشتركة من الخبرات، بالإضافة إلى الاستعدادات لتأمين فعاليات افتتاح أدوار الانعقاد التشريعية وزيارات كبار الشخصيات لمجلس الأمة.

وأكد الوقيت أن التدريب جاء بناء على طلب من الحرس الوطني والحرس الأميري بعمل مسرح عمليات يحاكي الواقع داخل المجلس.

وبين أن اختيار مبنى مجلس الأمة لإجراء التدريب أمر طبيعي إذ إن الفعاليات التي يفترض تأمينها ستقام في المبنى نفسه، مؤكدا ان قوات حرس المجلس والحرس الوطني والحرس الأميري معنية بتأمين الحماية لأصحاب السمو والقيادات السياسية اضافة الى تأمين سلامة ضيوف المجلس بشكل عام في جميع المناسبات.

وأكد أن التمرين هو للمصلحة العامة ويهدف إلى رفع كفاءة وقدرات وخبرات العسكريين في الجهات الثلاث المشاركة، ورفع مستوى التنسيق بين قيادات القطاعات العسكرية المسؤولة عن تأمين الفعاليات التي تقام بمجلس الأمة وزيارات كبار الشخصيات.

ولفت إلى وجود ممثلين عن وزارة الداخلية في التمرين، مضيفاً أن التمارين تضمنت سيناريوهات لحماية الشخصيات من أي عمليات إرهابية، والتدابير المطلوب اتخاذها في مثل هذه الحالات.

وقال إن هذه التدريبات الحيوية المهمة ستستمر وسنستمر في تأدية واجباتنا بالتعاون مع الجهات المعنية لرفع الكفاءة العسكرية، وسنركز على واجباتنا ولن نلتفت إلى أي أمور أخرى لسنا طرفا بها.