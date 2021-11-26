الجمعة 26 نوفمبر 2021 ,21 ربيع الآخرة 1443
رقم العدد:
4328
رئيس التحرير:
عماد جواد بو خمسين
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الرئيسية
محليات
دوليات
اقتصاد
رياضة
منوعات
جريدة النهار
أخبار اليوم
الأولى
أول النهار
وطن النهار
وطن النهار
مال وأعمال
مال وأعمال
النهار Weekend
الاخيرة
عربيات ودوليات
عربيات ودوليات
الرياضة
محلية
دوليه
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إحصائية... 53 حادثاً مرورياً كل ساعة في الهند... لدينا نفس الرقم بـ... الدقيقة !
تائه
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