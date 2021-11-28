النجاح مرهون بمن؟

آراء

بطرحي أهدف أن يكون النقد بناء يركز على الاصلاح كما أحاول بأن أضع الحلول التي أراها مناسبة لموضوع المقال، وبالنسبة للاصلاح هذه الكلمة التي نحوم حولها ونناقش من خلالها التحديات لينتهي بنا المطاف بأن ندرك بأننا نعيش واقعاً الخطر الأكبر فيه يتجسد بالاختيار الخطأ للقياديين وأصحاب القرار.

في رحلتي المهنية مرت عليّ وجوه كثيرة كل له أولوياته وقد قمت بتصنيفهم إلى ثلاث شخصيات:

الصنف الاول: من يسعى للثراء.

الصنف الثاني: من يسعى للشهرة.

الصنف الثالث: من يسعى للتميز.

لا يخلو الصنفان الاول والثاني من الخصال الإيجابية لكن منهما من يتزايد الطمع بداخله ويعيش على مبدأ الغاية تبرر الوسيلة وان سمحت الظروف فسوف يتنامى طمعه ويتحول إلى شخص فاسد الأول مالي والثاني أخلاقي ويصبح هذا الشخص نموذجاً سيئاً تلاحقه عدسة الاصلاح، ونأتي إلى الصنف الثالث وغالبا يكون هو الشخص المحترم والمتميز والذي يعمل بصورة مهنية يسعى من خلالها إلى تقديم القيمة المضافة سواء على مستوى الكيان الذي يعمل به ومنهم من يصل محتوى تميزه إلى العالمية، في ساحة الأعمال نجد أمثالاً كثيرة لهذا المهني الشغوف والذي يقوم بدور الوقود الذي يشعل الحماس في نطاق الأعمال، وأؤكد لكم بأن جميع النماذج الناجحة في عالم الاعمال نجدهم من الصنف الثالث ونتلمس آثار إنجازهم وإبداعهم فهم من يتطور العالم على أياديهم.

نأخذ نفساً عميقاً،،،

إن كانت الكيانات تبحث عن قادة وأصحاب قرار فيجب عليهم أولا مراعاة اختيار الشخص المؤهل من الصنف الثالث والذي يدعم ويعمل ويطور، وعند قيام القادة بواجبهم في ادارة فريق العمل يجب عليهم تقدير هؤلاء المتميزين والمساهمة في دعمهم لأن نجاح الكيان فعليا مرهون بالعاملين الذين يقودهم طموحهم إلى هذا النجاح، نشاهد حولنا بيئات العمل المشحونة وغير المنصفة وغير المحترفة لتعكس آثارها السلبية على المتميزين فتجد منهم من يقاوم ومنهم من وصل لحالة من الاحباط وآخرين آثروا الانسحاب والابتعاد لترك هذه البيئة وادارة الكيان بيد المتمصلحين وغير المبالين، لذا أنا دائما أنصح القياديين بأن يحرصوا على هذا المؤشر فإن هبطت همم المتميزين يعني بأن بيئة العمل غير داعمة لمن يدعم النجاح، ومن المؤكد سيأتي يوم ويهبط المستوى حتى يصل الكيان إلى نتائج وخيمة.

