سمو الرئيس.. والحكومة الجديدة

آراء

إن تكليف سمو الشيخ صباح الخالد برئاسة مجلس الوزراء للمرة الرابعة، لا شك أنه حمل ثقيل على سموه، والسبب يعود إلى تأكيد الثقة السامية من مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح في سمو الشيخ صباح الخالد، وهذه الثقة السامية تحمّل سمو رئيس الوزراء الحمل الثقيل.

إن المرحلة الحالية من مجريات الحياة الاقتصادية والسياسة والاجتماعية مختلفة اختلافاً كلياً عن المراحل السابقة للتكليفات التي تمت لسموه، لِمَ لا ونحن نعيش مرحلة العودة التدريجية بشكل متسارع للحياة الطبيعية؟ مما يعني تحرك عجلة الحياة الطبيعية للدولة، فعلى الصعيد الاقتصادي، يواجه العالم أجمع أزمة اقتصادية تبدأ من شح السيولة المالية وتنتهي بإتمام المشاريع الاقتصادية، وأما الجانب السياسي فإن الوضع السياسي الداخلي غير وضعه في بداية أزمة كورونا وما صاحبه من تقلبات في المواقف السياسية، أما السياسة الخارجية فإنا نرى المتغيرات بشكل سريع ومخيف جداً، أما الجانب الاجتماعي فنجده نشطاً في الفترة الأخيرة.

مما سبق يتضح لنا أنّ التشكيل الحكومي القادم يجب أن يكون مواكبا لهذه المتغيرات بل يفترض أن يسبقها بكثير، فالمتعارف عليه أنه عند تشكيل الحكومات السابقة تسبق المحاصصة في اختيار الوزراء جميع الأسس التي يجب أن يتم عليها اختيارهم، لذا يجب أن يكون معيار المحاصصة السياسية بقدر محدود ويكون المعيار الأكبر هو للمختصين أي تكون وزارة تكنوقراط أكثر منها وزارة ترضيات.

لا شك في أن الوضع السياسي ينعكس على الوضع الاقتصادي وتحالفات السياسة الحالية تسمح لسمو الرئيس بأن تكون وزارته وزارة فنية تقوم على اختيار اشخاص مختصين يتميزون بروح الشباب مع اصحاب الخبرة ومطعمة بوزراء المحاصصة.

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إن القراءة الموضوعية للواقع السياسي، وتخمين المواقف السياسية، ومعرفة التوجهات الاستراتيجية هي من العوامل المهمة لاختيار القيادة العليا، حتى يتمكن القيادي من القيام بأعماله على أكمل وجه.

