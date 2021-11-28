آراء

لا شكّ أن الإنسان فُطِر على التعايش والتعامل مع الآخرين، فهو لا يستطيع العيش بمعزلٍ عنهم حتى لو توفّرت له سُبل الراحة والرفاهية، فالإنسان اجتماعي بطبعه كما يقول ابن خلدون في مقدمته. وكلمة إنسان مشتقّة من الأُنس، فهو يستأنس بمن حوله، ويتعايش معهم، وتتكون شخصيته من مجموعة منظومة القيم والأخلاق والمعارف والثقافة والمهارات المختلفة، فيكتسب منهم ويكتسبون منه الخبرات عبر تبادل الأفكار والثقافات، تربطه معهم علاقات يتم فيها تبادل الاحترام، والتعامل بالحسنى، والتغافل عن جهالات الآخرين، ومن الآيات التي تجسّد تلك المفاهيم قوله تعالى «خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ» الأعراف 199.

لكن في الآونة الأخيرة نرى تراجُعاً كبيراً في هذه القيم والمفاهيم بسبب تتبّع زلاّت وهفوات الآخرين، وكثرة التّدقيق والتّركيز في كل شاردةٍ وواردةٍ، والشّك وسوء الظن، فأصبح اختلاط أفراد المجتمع أمراً تشوبه الصّعوبات الكثيرة، والاكتفاء بعلاقات محدودة جداً، وبالتالي فقدنا قيمة المجتمع الفعّال الذي يكون فيه الفرد نافعاً للآخرين ويحمل همّهم للوصول إلى التكافل الاجتماعي المطلوب.

لا تستحق كل أمور الحياة الوقوف عندها، فمن الحكمة تدريب أنفسنا على فنّ التغافل الذي هو إظهار الغفلة عن عيوب الآخرين على الرغم من علمنا بها، وذلك تفضّلاً وترفّعاً عن توافه الأمور وصغائرها، لأنه لن تدوم علاقة بدوام المحاسبة أو بتضخيم الأمور ووضعها في غير موضعها المناسب، مستذكرين الأبيات الشعرية للشاعر بشار بن برد:

إِذا كُنتَ في كُلِّ الأمور مُعاتِباً

صَديقَكَ لَم تَلقَ الَّذي لا تُعاتِبُه

فَعِش واحِداً أَو صِل أَخاكَ فَإِنَّهُ

مُفارِقُ ذَنبٍ مَرَّةً وَمُجانِبُه

وهذا لا يعني الغباء أو السّذاجة أو الضعف، بل هي تمام الفطنة والحكمة ورجاحة العقل، وكما قيل بأن تسعة أعشار العافية في التّغافل عن الزّلات بل هي العافية كلها، فالكريم دائمًا يترفَّع عن مجاراة مَن يُسيء إليه، وهذا ما قد يقلب الموازين، فيجعل ذلك المسيء صديقاً حميماً، مصداقاً لما جاء في الكتاب الحكيم «ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ» فصّلت 34.

إن التغافل مهارة وفنٌ لا يجيده إلاّ القليل، يحتاج إلى ضبط النّفس وحساب للعواقب، لذا فهو ليس بمهارة سهلة، فبعض الناس يكتسبون تلك القيمة فينعمون براحةِ بال، ويمضون في حياتهم باستقرارٍ تام، عكس الآخرين الذين لا يتمتّعون بتلك القيمة؛ تجدهم ينشغلون بعيوب الناس ونقائصهم، ولا يغضّون الطّرف عنها، لذا فهم بحاجة إلى تدريب وتطوير تلك المهارة لمجاهدة النّفس، وتزيينها بالخُلق الرّفيع وصولاً إلى راحة البال ونقاء النّفس وصفاء الروح، والاندماج بالمجتمع واختيار الأسلوب المناسب، والتّحلي بالرّقي في التعامل والحوار، ومحاولة استيعاب الآخرين، وتفهّم طريقة ومستوى تفكيرهم، والوصول دائماً لنقطة التقاء لكي تستمر الحياة بإيجابية.

أخيراً وليس آخراً؛ التغافل فنّ يقوم على حسابٍ دقيقٍ قد يبدو في ظاهره الغباء، ولكنه في حقيقة الأمر حكمة وذكاء، كما أنّه قيمة يتم غرسها أولاً في النّفس البشرية مع ترجمتها إلى سلوك يبدأ في إصلاح النّفس، فلا مكان لمثل تلك التفاهات في حياتنا، مع تركيز طاقاتنا فيما يفيد، وليس لما يبعث على الضيق والحُزن، وتطبيق المقولة القائلة «لا يكون المرء عاقلاً حتى يكون عمّا لا يعنيه غافلاً».

والله ولي التوفيق

