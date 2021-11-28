نظرية «الديجافو»

آراء

(الديجافو) (Dejavu) كلمه فرنسية تعني «أنه شوهد من قبل» أي أن الشخص يتهيأ له أنهُ عاش هذا الموقف أو الحدث في الحاضر من قبل، وهو شعور لحظي لا يتعدى الثواني يتلازم معهُ شعور الشخص بالرهبة والغرابة حيث أطلق العالم فرويد على هذا الشعور؛ (الأمر الخارق للطبيعة).

وتشير الدراسات العلمية والإنسانية الى أن 60/ إلى 80/ من الأشخاص قد شعروا بهذه الظاهرة.

ظاهرة «الديجافو» حيرت العلماء في تفسيرها من ناحية علمية ومن ناحية نفسية.. فتعددت التفسيرات والتحليلات لها وقد يفسرها البعض بأنها جزء من ذكريات الماضي.

ومنهم من فسرها بأن الجنين في بطن أمه يرى شريط حياتهِ، وهناك تحليل يرفضهُ الكثيرون لأنه يخالف العقائد الدينية وهو فكرة (تناسخ الأرواح)

وتوصل بعض العلماء إلى أن هذهِ الحالة قد تكون بسبب زيادة وارتفاع هرمون الدوبامين.. الذي يؤثر على أجزاء من خلايا الفص الزمني لدى المخ.. بسبب بعض العقاقير الطبية البسيطة التي توصف لمرض الإنفلونزا.

وفسرها أيضاً بعض الفلاسفة القدماء بنظرية غريبة يطلق عليها اسم (الأكوان الموازية)

تفرض نظرية الأكوان بأنهُ ليس هناك عالم واحد بل عوالم عدة موازيه وكل منا يعيش بشخصية مختلفة في كل عالم على حدة.. فتتداخل الشخصيات في نفس بشرية واحدة.. فيشعر الانسان بحالة الديجافو من ذكريات عاشها بالماضي لا يعرف أين؟ ومتى؟

ومن علماء النفس من فسر الظاهرة (بنظرية الأحلام) عندما نقول عشتُ هذا الموقف من قبل فهذا يعني أنه كان حلماً قديماً نسيناه وتحقق على أرض الواقع فالأحلام كالمعلومات تُحفظ في ذاكرة الحالمين.

في النهاية هي مجرد تفسيرات ولك أيها القارئ أن تختار أو أن تتقبل أو أن ترفض التفسيرات السابقة ، إلا حقيقة واحده لا نشكك بوجودها وهي (ظاهرة الديجافو) فكلنا عشناها و شعرنا بها ويبقى الوجود الميتافيزيقي الروحي هو علم من الله ليس متاحاً للجميع.

فكل ما نعيشهُ من عالم مادي ملموس يولد من عالم مرئي غير ملموس خارج المكان والزمان ... عالم خفي يتكون من الطاقة والمعلومات.

يقول توماس ميرتون (نتعثر ونسقط باستمرار حتى عندما نكون مستنيرين ولكن عندما نكون في ظلام روحي فإننا لا نفرق حتى ما وقعنا فيه).

