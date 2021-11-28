«أوميكرون» ... وباء الذعر يجتاح العالم

عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: انتشر القلق في أرجاء العالم سريعا إثر ظهور متحور جديد من فيروس كورونا صنفته منظمة الصحة العالمية بأنه «مقلق» وأطلقت عليه اسم الحرف اليوناني «أوميكرون» (omicron) وقد سجلت أسواق الأسهم على جانبي المحيط الأطلسي أشد انخفاضاتها على مدى عام وأكثر.

ولم يسبق لأي متحور جديد أن أثار هذا القدر من القلق عالميا منذ ظهور المتحور «دلتا» في الهند قبل حوالي سنة، ثم انتشاره حتى صار يمثل جميع الحالات المسجلة في العالم تقريبا.

وفي هولندا، قالت السلطات إنها عزلت عشرات المسافرين القادمين من جنوب أفريقيا بسبب مخاوف من سلالة «أوميكرون». وأوضحت أنها أجرت اختبارات أولية أظهرت احتمال إصابة عشرات الأشخاص بـ«كوفيد-19» من بين نحو 600 راكب وصلوا إلى مطار سخيبول في أمستردام الجمعة في رحلتين من جنوب أفريقيا.

وفي أحدث التطورات أيضا، أرجأت منظمة التجارة العالمية في اللحظات الأخيرة أول مؤتمر وزاري لها منذ 4 سنوات إثر ظهور سلالة «أوميكرون».

وتسارعت التطورات بعدما أعلنت منظمة الصحة العالمية أمس الجمعة تصنيف المتحور الجديد بأنه «مقلق».وقالت مجموعة الخبراء المكلفة بمتابعة تطور الجائحة لدى المنظمة إنه «تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية عن المتحور «بي 1.1.529» لأول مرة من قبل جنوب أفريقيا في 24 نوفمبر 2021… يحتوي هذا المتحور على عدد كبير من الطفرات، بعضها مقلق».

من جهته قال المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها في تقرير لتقييم المخاطر إن «المستوى العام للمخاطر المرتبط بمتحور «أوميكرون» في الاتحاد الأوروبي/المنطقة الاقتصادية الأوروبية تم تقييمه على أنه مرتفع إلى مرتفع جدا». وجاء هذا التحذير في وقت تواجه فيه أوروبا موجة خامسة من الوباء، وقد أعلنت دول القارة سلسلة من القيود الإضافية لاحتواء الوضع المتدهور.

واكتشفت سلالة أوميكرون في خضم توترات اجتماعية تسببها القيود الصحية، فيما يتواصل لدى فئات من الجمهور عدم الثقة في التطعيم. وقد تم رصد السلالة الجديدة لدى 22 شابا مصابا في جنوب أفريقيا، ثم اكتشفت تباعا في هونغ كونغ وإسرائيل وبلجيكا، ولا تزال فعالية اللقاحات ضد هذه السلالة قيد الدراسة.

وفي تلك الأثناء، تتوالى قرارات إغلاق الحدود أمام المسافرين الوافدين من دول في جنوب القارة الأفريقية عقب الكشف عن هذه السلالة التي يخشى الخبراء أن تكون عدواها أشد أو أسرع من دلتا، لكن منظمة الصحة العالمية تقول إن تحديد خطرها وشدته يتطلب أسابيع من البحث والتحليل.

وأعلنت الولايات المتحدة إغلاق حدودها أمام الوافدين من 8 دول في جنوب القارة الأفريقية، وكذلك أعلنت كندا والبرازيل وتايلند وسريلانكا واليونان والسعودية وقطر والإمارات والبحرين وسلطنة عمان والأردن والمغرب إجراءات مماثلة لتقييد دخول المسافرين أو تعليق الرحلات الجوية من دول أفريقية عدة.وفي وقت سابق، حظرت بريطانيا وفرنسا وهولندا الرحلات الجوية من جنوب أفريقيا ودول مجاورة لها، كما دعا الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء إلى القيام بذلك على الرغم من توصيات منظمة الصحة العالمية بعدم فرض قيود على السفر في هذه المرحلة قبل الحصول على معلومات كافية بشأن السلالة الجديدة.

وفي الولايات المتحدة، دعا الرئيس جو بايدن الدول التي كان من المقرر أن تجتمع في منظمة التجارة العالمية هذا الأسبوع للموافقة على التنازل عن حقوق الملكية الفكرية للقاحات «كوفيد-19» في أعقاب ظهور سلالة «أوميكرون». وقال بايدن في بيان قبل أن تعلن المنظمة تأجيل هذا الاجتماع إن «هذه الأنباء بشأن هذه السلالة الجديدة يجب أن توضح أكثر من أي وقت مضى كيف أن هذه الجائحة لن تنتهي حتى تكون لدينا لقاحات عالمية». وأضاف أن هذه الأنباء «تؤكد أهمية المضي قدما في هذا (التنازل عن حقوق الملكية الفكرية) بسرعة». وتسبّبت المخاوف المتعلّقة بالمتحوّرة الجديدة في انخفاض أسعار النفط وتراجع حادّ في أسواق الأسهم العالمية.

