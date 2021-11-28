الحرف الخامس عشر في الأبجدية اليونانية

عربيات ودوليات

جنيف- الوكـالات: تساءل الآلاف من متابعي وسائل التواصل الاجتماعي عن سبب تسمية المتحور الجديد بـ«أوميكرون». إلا أن سر التسمية التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية على المتحور الجديد متعدد الطفرات، بسيط جدا على ما يبدو. فعبارة أوميكرون تعني «حرف o» باليونانية، والحرف الخامس عشر في أبجديتها. واعتادت المنظمة التابعة للأمم المتحدة منذ ظهور كوفيد 19 أواخر العام 2018 على استخدام أحرف من الأبجدية اليونانية، كـ«ألفا وبيتا وغاما ودلتا»، من أجل تسمية المتحورات التي طفت إلى السطح.

وكان متحدث باسم المنظمة أوضح في وقت سابق حين بدأت شائعات تنتشر عن ظهور متحور يدعى «هيهي» في الصين اتضح فيما بعد أنها مجرد شائعة لا أساس لها أن فريقا من المتخصصين تابعاً للمنظّمة العالمية أوصى باستخدام الأحرف اليونانيّة لتسهيل الأمر على غير المتخصّصين. كما أكد حينها أن الخبراء لا يطلقون أسماء مدن أو بلدان على متحوّرات كورونا عامة.

