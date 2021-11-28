مصنعو اللقاحات يُستنفَرون لإنتاج جرعات مضادة

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نيويورك- الوكالات: ثارت اسئلة حول العالم عن مدى فعالية اللقاحات الموجودة ضد السلالة الجديدة من «كوفيد-19» والتي تم رصدها في جنوب أفريقيا، وبها عدد كبير من الطفرات.

وقالت مجموعة الخبراء المكلفة متابعة تطور الجائحة إنه «تم إبلاغ منظمة الصحة عن المتحورة «بي.1.1.529» لأول مرة من جانب جنوب أفريقيا في 24 نوفمبر 2021 تحتوي هذه المتحورة على عدد كبير من الطفرات، بعضها مقلق».

وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» إن تحذير مجموعة الخبراء المكلفين متابعة تطور الجائحة هو أخطر فئة تحذيرية تستخدمها منظمة الصحة العالمية لتتبع المتحورات؛ فهو تحذير خاص بالمتحورات الخطيرة التي قد تنتشر بسرعة أو تسبب مرضا شديدا أو تقلل من فعالية اللقاحات أو العلاجات. وكان آخر متحور لفيروس «كورونا» حصل على هذا التصنيف هو «دلتا»، الذي انتشر هذا الصيف. وأعلن الكثير من الشركات المنتجة للقاحات مضادة لفيروس كورونا عن خطط لمواجهة المتحور الجديد. فقد بدأت شركة «نوفافاكس» للأدوية العمل على تطوير لقاحها كي يناسب متحور «أوميكرون». وقالت الشركة إنها تأمل في أن يكون اللقاح الجديد جاهزا للاختبار والتصنيع في غضون أسابيع. كما أعربت شركات أخرى مطورة للقاحات مضادة لفيروس «كورونا» عن تفاؤلها المشوب بالحذر حيال قدرتها على التصدي لأي تحديات محتملة تنتج عن المتحور الجديد.

وقالت شركة «بيونتيك» إنها تستطيع إنتاج وشحن نسخة محدثة من لقاحها المضادة للوباء خلال مئة يوم، حال اكتشاف أن النسخة الجديدة من الفيروس يمكنها التغلب على المناعة التي يحدثها لقاحها الحالي. وتجري شركة «أسترازينيكا» دراسات في بوتسوانا وإسواتيني، حيث ظهر المتحور الجديد هناك أيضا، وذلك لجمع البيانات من أرض الواقع حول مدى فاعلية لقاحها في الحماية منه. كما أعلنت شركة «موديرنا» أنها سوف تطور جرعة معززة من لقاحها لمقاومة المتحور الجديد. وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن المتحورة الجديدة «أوميكرون» تحمل عددا من الطفرات الجينية التي قد تسمح لها بالانتشار بسرعة، وربما حتى بين الملقحين.

وقد اتفق علماء مستقلون على أن «أوميكرون» تتطلب اهتماما عاجلا، لكنهم أشاروا أيضا إلى أن الأمر سيستغرق مزيدا من البحث لتحديد مدى التهديد. نقلت «نيويورك تايمز» عن ويليام هاناغ عالم الأوبئة بجامعة هارفارد، قوله: «هذا يمكن أن يكون سيئا، سيئا للغاية. لكننا لا نعرف ما يكفي لدفع هذه الطفرة». وتقول الصحيفة الأميركية إن هاناغ وباحثين آخرين يتحدثون عن أن «اللقاحات ستحمي على الأرجح من «أوميكرون» ولكن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتحديد مدى فعالية الجرعات».

