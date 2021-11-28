تبون: يفترض أن تحضر سورية القمة العربية

عربيات ودوليات

الجزائر – الوكالات: اكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إن القمة العربية التي ستحتضنها بلاده في مارس المقبل، يجب أن تكون جامعة وانطلاقة للمّ شمل العالم العربي الممزق، مشيرا إلى أن الجزائر دولة تجمع الفرقاء دائما. جاء ذلك في مقابلة للرئيس الجزائري بثها التليفزيون الرسمي، مع وسائل إعلام محلية. وردا على سؤال حول ما إذا كانت القمة العربية القادمة في الجزائر ستشهد عودة سورية إلى الجماعة العربية، أجاب تبون «من المفروض أن تكون سورية حاضرة». وأضاف «نحن عندما ننظم قمة عربية نريد أن تكون جامعة وانطلاقة للم شمل العالم العربي الممزق نحن دولة تجمع الفرقاء دائما».

وأشار تبون إلى أن قمة الجزائر القادمة ستشهد إعادة طرح ملف إصلاح جامعة الدول العربية دون تقديم تفاصيل أكثر حول طبيعة هذه الإصلاحات. وأوضح أن «عدة منظمات دولية مثل الأمم المتحدة، وإقليمية مثل الاتحاد الأفريقي، تم إصلاحها داخليا باستثناء الجامعة العربية التي بقيت على حالها منذ تأسيسها».

يذكر أن الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، كشف عن ثلاث دول ترغب في عودة سورية إلى الجامعة العربية، مؤكدا أن هناك شرطا لحضور دمشق قمة الجزائر المقبلة.

وقال أبو الغيط، إن «الجزائر والعراق والأردن لديها رغبة في عودة سورية، مؤكدا أن «سورية قد تعود للجامعة خلال القمة المقبلة في حالة حدوث توافق عربي على مشروع القرار».

على صعيد اخر قال الرئيس الجزائري إنّ العلاقات الجزائرية الفرنسية المتوترة «يجب أن تعود إلى طبيعتها» لكن شرط التعامل على أساس «الند للند» بين البلدين، وفي رده على سؤال «هل هناك جهود لإعادة العلاقات الفرنسية الجزائرية إلى وضعها الطبيعي؟» قال الرئيس الجزائري «نعم لازم (يجب) العلاقات ترجع لوضعها الطبيعي، بشرط أنّ الآخر يفهم أنّ الندّ للندّ ليس استفزازا له. هي صيانة سيادة وطن استشهد من أجله مثلما سبق أن قلت خمسة ملايين و630 ألف شهيد من 1830 إلى 1962»، أي من بداية الاحتلال الفرنسي للجزائر حتى استقلالها.

وتابع «الأمور لن تأتي بالساهل وأنا لا أحتاجك» في إشارة إلى أن الجزائر لا تحتاج فرنسا.

وأثار ماكرون غضب الجزائر بعد تصريحات نقلتها صحيفة «لوموند» في 2 أكتوبر متهما النظام الجزائري بتكريس «ريع للذاكرة» من خلال تقديمه لشعبه «تاريخا رسميا لايسند إلى حقائق». وبحسب الصحيفة قال أيضا إن «بناء الجزائر كأمة ظاهرة تستحق المشاهدة. هل كانت هناك أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي؟ هذا هو السؤال».

لكن الرئاسة الفرنسية نقلت عن ماكرون أسفه «للخلافات وسوء الفهم» مع الجزائر مؤكدا أنه يكنّ «أكبر قدر من الاحترام للأمة الجزائرية» و«تاريخها»، وهو ما رحبت به الجزائر وأرسلت وزير خارجيتها إلى باريس للمشاركة في مؤتمر دولي حول ليبيا.

وأضاف تبون أن الجزائر «أكبر من أن تكون تحت حماية أو جناح» فرنسا، مبديا في الوقت نفسه استعداده للتعامل التجاري والحفاظ على مصالح الطرفين.

وقال «نحن متّفقون أن نتعامل معا من أجل عدم عرقلة مصالح كل طرف، ولكن لن نقبل أن يُفرض علينا أي شيء».

