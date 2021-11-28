النووي الإيراني.. تمهيد «غير رسمي» لاجتماعات فيينا

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فيينا – الوكالآت: انطلقت في العاصمة النمساوية امس اجتماعات غير رسمية لوفود الدول المتبقية في الاتفاق النووي الموقع عام 2015، وذلك قبيل استئناف الجولة السابعة رسميا يوم غد الاثنين بحسب ما أكد المندوب الروسي. ففي تغريدة على حسابه على تويتر أفاد ميخائيل أوليانوف بأن تلك الاجتماعات ستبدأ نهاية الأسبوع الحالي بصيغ مختلفة، استعدادًا لاستئناف المفاوضات التي من المقرر أن تبدأ في 29 نوفمبر.

وتأتي تلك الاجتماعات في أجواء «غير مريحة» مع ارتفاع منسوب التوتر أخيراً، لا سيما بعد تأكيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها لم تتوصل إلى تفاهم مع طهران حول عدد من المسائل العالقة، من ضمنها مراقبة موقع كرج، ما دفع واشنطن إلى التصعيد في لهجتها، ملوحة باتخاذ خطوات صارمة خلال الفترة المقبلة إن لم تتعاون السلطات الإيرانية مع الوكالة.

كما تأتي تلك المفاوضات، بعد أن أكد أكثر من مسؤول إيراني، آخرهم وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، أن الجولة المقبلة من المحادثات النووية تهدف إلى إعادة أميركا إلى الاتفاق، ورفع العقوبات كاملة. واعتبرت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن المفاوضات القادمة ستتمحور حول عودة الأطراف الأخرى لتنفيذ تعهداتها وليس القضايا النووية. وقال رئيس المنظمة محمد إسلامي في مقابلة تلفزيونية امس إن «الأطراف الأخرى لم تف بتعهداتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي، بل أصبحت طرفا مدعيا»، وفق تعبيره، مضيفا «هذا ما يفسر الأجواء السلبية والإعلامية ضدنا». كما اعتبر أن «اغتيال علماء إيران النوويين لم يؤد لإضعاف برنامجها النووي، بل لتقوية وتوسعة أنشطتها النووية السلمية». وبحسب وكالة رويترز، هددت الولايات المتحدة بمواجهة إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية الشهر المقبل إذا لم تبدِ تعاونا أكبر مع الوكالة. وقال إسلامي إن منشأة كرج مرتبطة بالاتفاق النووي، وإنه لا يحق لمن انسحب من الاتفاق إبداء وجهة نظره بشأنها في إشارة إلى الولايات المتحدة التي انسحبت من الاتفاق النووي عام 2018 بعد نحو 3 أعوام من إبرامه عام 2015 بين إيران والدول الكبرى. ونقلت رويترز عن بيان أميركي موجه لمجلس محافظي الوكالة الدولية، أنه لن يكون أمام المجلس خِيار سوى معاودة الاجتماع في جلسة استثنائية قبل نهاية العام للتعامل مع الأزمة. وأوضح البيان الأميركي أنه يشير على الأخص إلى إعادة تركيب كاميرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في منشأة كرج التي تصنع أجزاء لأجهزة الطرد المركزي المتطورة التي تخصب اليورانيوم. الى ذلك قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية، بهروز كمالوندي، للتلفزيون الحكومي، بحسب وكالات الأنباء شبه الرسمية، قبل أيام من محادثات فيينا النووية، إن إيران زادت مخزونها من اليورانيوم إلى 30 كيلوغرامًا المخصب بنسبة 60%. وقالت وكالة مهر للأنباء شبه الرسمية: «لدينا الآن أكثر من 30 كيلوغرامًا من اليورانيوم (المخصب) بنسبة 60%». وأضاف، في إشارة إلى قانون أقره البرلمان الإيراني العام الماضي الأمر باستئناف تخصيب اليورانيوم للضغط على الولايات المتحدة لرفع العقوبات. «في الأيام المقبلة ستتضاعف كمية اليورانيوم بنسبة 20% من السعة المنصوص عليها في قانون» خطة العمل الاستراتيجية لمواجهة العقوبات وحماية حقوق الشعب»، قال كمالوندي في إشارة إلى قانون أقره البرلمان الإيراني العام الماضي يأمر باستئناف تخصيب اليورانيوم للضغط على الولايات المتحدة لرفع العقوبات.

