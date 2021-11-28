المخابرات البريطانية: إيران قد تمتلك قنبلة نووية خلال شهر

عربيات ودوليات

القدس المحتلة - الوكالات: نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن وكالة المخابرات البريطانية قولها إن إيران تقترب من القنبلة الذرية أكثر من أي وقت مضى، ويمكن أن تحقق ذلك في غضون شهر، ما يعني أن برنامج إيران النووي أحرز تقدمًا كبيرًا منذ تسعة أشهر، بعد توقف التعاون الإيراني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتم تقديم تقرير المخابرات البريطانية إلى كبار المسؤولين الغربيين، ويخططط وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس لزيارة واشنطن قريبًا لمناقشة هذه المسألة. وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن إيران ليست قادرة بعد على ترکيب القنبلة النووية على صاروخ باليستي، وأنها ستحتاج إلى عامين على الأقل للقيام بذلك. وقد ألقى ميخائيل أوليانوف، ممثل روسيا لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، باللوم على الولايات المتحدة في تحذيرها إيران من مواصلة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

