التحالف: تدمير ورش للمُسيرات ومخازن أسلحة في صنعاء

عربيات ودوليات

الرياض – الوكالات: أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، فجر امس تنفيذ ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء، مؤكدا تدمير ورش للطائرات المسيّرة ومخازن أسلحة لمعسكر في حي ذهبان. كما أكد أن الضربات حققت أهدافها، مضيفا أن التقييم العملياتي للتهديد يتطلب استمرارها، مشددا على أن التحركات والنشاطات العدائية والقيادات الإرهابية ضمن الأولويات. فيما طلب التحالف من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة، مؤكدا اتخاذ الإجراءات الوقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية. وأشار إلى أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وكانت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن نشرت في وقت سابق، بعض تفاصيل عملية استهداف دار الرئاسة في العاصمة اليمنية، وقعت فجر الجمعة. وبينت الصور الاستخبارية والفضائية تفاصيل ارتباط القصر الرئاسي بمنشأة سرية تحت الأرض جنوب البناء، ترتبط بجبل النهدين. وكان التحالف أعلن ليل الخميس الجمعة، تنفيذ غارات جوية لمعسكرات وأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء، مؤكداً استهداف معسكر دار الرئاسة استجابة للتهديد وبعد عملية استخبارية دقيقة.

