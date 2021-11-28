تشلسي لتعميق جراح مان يونايتد

دوليه

يسعى تشلسي الذي يحقق انطلاقة موسم رائعة محليا وقاريا الى تعميق جراح وتوجيه ضربة قاضية لمان يونايتد المترنح اصلا عندما يستضيفه على ملعب ستامفورد بريدج اليوم ضمن منافسات المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الانكليزي. وأدى تخلف مان يونايتد بفارق 12 نقطة عن تشلسي المتصدر بعد مرور 12 مرحلة فقط الى اقالة مدرب الاول النروجي اولي غونار سولشاير الاسبوع الماضي وتعيين مساعده مايكل كاريك بدلا منه بانتظار تعيين مدرب مؤقت حتى نهاية الموسم سيكون على الارجح الالماني رالف رانغنيك بحسب اكثر من وسيلة اعلامية محلية. ويعيش فريق الشياطين الحمر وضعا مماثلا للفريق اللندني الموسم الماضي عندما تخلى الاخير عن مدربه واسطورته فرانك لامبارد اواخر العام الماضي واستعان بخدمات الالماني توماس توخل الذي قاده بعد اشهر قليلة من تعيينه الى احراز دوري ابطال اوروبا بالفوز على مانشستر سيتي 1-0 في المباراة النهائية. واستمر «البلوز» في تقديم عروض رائعة هذا الموسم ويبدو بأنه يملك الاسلحة اللازمة لوضع حد لسيطرة مانشستر سيتي وليفربول على اللقب في المواسم الاربعة الاخيرة حيث يتقدم على الاول بفارق 3 نقاط وعلى الثاني بفارق 4. وعلى الرغم من غياب هدافه البلجيكي روميلو لوكاكو، ضرب تشلسي بقوة بعد النافذة الدولية بفوز لافت على خارج ملعبه على ليستر سيتي بثلاثية نظيفة، اتبعه بانتصار ساحق على يوفنتوس الايطالي برباعية نظيفة.

واعرب توخل عن سعادته للاشراف على مجموعة من اللاعبين المتعطشين لاحراز المزيد من الالقاب بقوله «امر ممتع التواجد في هذا النادي بشكل يومي وان اكون جزءا من هذا الفريق».

