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دوليه

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لنس تعثَّر أمام أنجيه


تعثّر لنس مجدداً وهذه المرة بتعادله على أرضه مع أنجيه 2-2 اول من امس في افتتاح المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الفرنسي. ومن المؤكد أن التعادل مع أنجيه الذي دخل اللقاء وهو لا يتخلف سوى بفارق 5 نقاط عن نيس الثاني، ليس بنفس ثقل الهزيمة التي مني بها لنس في المرحلة الماضية ضد بريست الثالث عشر برباعية نظيفة، لكنه حرمه ولو مؤقتاً من أن يصبح الوصيف. ووجد لنس نفسه متخلفاً في الدقيقة 39 بهدف للمغربي سفيان بوفال، لكنه ردّ في مستهل الشوط الثاني وأدرك التعادل بواسطة الكونغولي الديمقراطي غاييل كاكوتا (47) ثم تقدم بفضل فلوريان سوتوكا (54)، إلا أن أنجيه عادل الأرقام في الدقيقة 69 عبر رومان توما.ورفع لنس رصيده بالتعادل الرابع له حتى الآن إلى 25 نقطة في المركز الرابع مؤقتاً بفارق الأهداف خلف رين.


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