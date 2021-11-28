ريال مدريد لتعزيز صدارته أمام إشبيلية

دوليه

يسعى ريال مدريد إلى تعزيز صدارته لجدول ترتيب الدوري الإسباني أمام إشبيلية، في الوقت الذي سيحاول ريال سوسيداد استعادة الصدارة في ملعب إسبانيول. وتستأنف الأندية الإسبانية الدوري المحلي في جولته الـ 15 بعد انتهاء مباريات دوري أبطال أوروبا، ويعد ريال مدريد، الفريق الإسباني الوحيد الذي حجز مكانه في دور الـ 16، ويستأنف الدوري وهو في الصدارة.

ويتصدر الريال بقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي الترتيب بـ 30 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن ريال سوسيداد، ونقطتين على إشبيلية و4 نقاط على أتلتيكو مدريد؛ ويتبعهما بيتيس ورايو فايكانو في المراكز المؤهلة للدوري الأوروبي، بينما يحتل برشلونة المركز السابع بفارق 10 نقاط عن غريمه. ويعود الفريق الأبيض إلى سانتياغو برنابيو، بعد رحلته إلى مولدوفا التي فاز فيها بثلاثية نظيفة على شيريف تيراسبول، لخوض مباراة كبيرة أمام إشبيلية، وذلك بعد أسبوع من الفوز العريض على غرناطة (1-4)، وهو ثالث فوز له على التوالي. وسيخوض الملكي لقاء جديدا مع مدرب إشبيلية، جولين لوبتيغي، الذي تنتابه حالة من القلق على بعض لاعبيه، مثل البرازيلي دييغو كارلوس، الذي لم يستطع إكمال مباراة فولفسبورغ، والأرجنتيني إريك لاميلا، الذي غاب عن هذه المواجهة، والجناح سوسو فرنانديز الذي تعرض لإصابة أمام ألافيس. وسيخوض ريال سوسيداد، الذي تخلي عن الصدارة التي احتلها على مدار 5 جولات، مباراة خارج أرضه أمام إسبانيول. وفشل سوسيداد في تحقيق الفوز بمباراته الأخيرة في الدوري أمام فالنسيا، التي انتهت بالتعادل دون أهداف. وسيلعب الفريق، الذي يقوده إيمانول ألغواسيل، مع إسبانيول، الذي فاز في 4 من أصل 7 مباريات على أرضه.

