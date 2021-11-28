كلوب: وصول رانغنيك خبر غير سار

دوليه

رأى الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الانكليزي أن وصول المخضرم رالف رانغنيك المتوقع إلى رأس الجهاز الفني للغريم مان يونايتد، يشكل «خبرًا غير سار للفرق الاخرى» في الدوري الإنكليزي، نظرًا للخبرة الكبيرة التي يتمتع بها مواطنه وقدرته على تنظيم الفرق.

ويبدو مان يونايتد قريبًا من التعاقد مع رانغنيك كمدرب مؤقت خلفًا للمقال النروجي أولي غونار سولشاير، بعد أن قال محاميه أول من أمس لوكالة سيد الالمانية التابعة لفرانس برس إنه يتم وضع اللمسات الاخيرة على العقد للتعاقد مع رانغنيك الذي يشغل حاليًا منصب مدير الرياضة والتنمية في نادي لوكوموتيف موسكو الروسي.

رانغنيك (63 عامًا)، المكنى بـ «عرّاب كرة القدم الألمانية»، ومدرب لايبزيغ وهوفنهايم وشالكه السابق، له الفضل في التأثير على أسلوب الضغط العالي الذي يعتمده مواطناه كلوب وتوماس توخل مدرب تشلسي.

وقال كلوب في المؤتمر الصحافي على هامش المباراة ضد ضيفه ساوثمبتون في الدوري أمس «للأسف، مدرب جيد آتٍ الى إنكلترا، الى مان يونايتد. رالف مدرب ذو خبرة كبيرة جدًا جدًا. لقد بنى فريقين من العدم إلى قوة ضاربة في ألمانيا مع هوفنهايم ولايبزيغ». وتابع «سيكون يونايتد منظمًا على أرض الملعب، يجب أن ندرك ذلك، من الواضح أن هذه ليست أخبارًا سارة للفرق الأخرى».

