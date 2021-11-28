ثقافة «البلاش» يجب أن تتوقف!

محلية

نعم وبكل اصرار يجب ايقاف ثقافة حضور المباريات ببلاش ليس بكرة القدم فقط وانما في كل الالعاب والمسابقات الرياضية بما فيها نهائي مسابقتي كأس الأمير وكأس ولي العهد.... فإذا كان الهدف حضور الجماهير فكل الخبرات السابقة اثبتت فشل ذلك ولم نستطع ان نحفز الناس بالحضور الا بوضع جوائز كبيرة مثل السيارات «الرخيصة» فتعودنا على اللعب من غير جمهور وهي ليست بالغريبة علينا منذ بدء البطولات المحلية بالكويت. أتذكر عندما كنت ادرس في مصر في السبعينيات أن الجمهور كان يحضر تدريبات النادي الاهلي بدفع جنيه للسماح له بالدخول للنادي لمشاهدة التدريب (واعتقد انها ما زالت موجودة ولكن بسعر اعلى). فرسالتي للجماهير التي تحب انديتها وتحرص على تشجيع لاعبيها ان يساهموا ولو بالقليل لدعم النادي او المنتخبات الوطنية... فكلنا يذهب للكافيهات والمطاعم ويشتري القهوة (لاتيه) التي يصل حجمها حجم جرعة الدواء التي تشربها اذا كنت مريضا وتدفع ما قيمته دينار او ديناران ثمنا لها... فما بالك وانت تحضر لمباراة (حتى لو كانت متواضعة المستوى) تم الصرف عليهم من قبل الناديين لكي يقدموا هذا الشووو الرياضي... نعم مستوانا ضعيف بسبب سوء ادارة اللعبة ولكن دعم الفريق اصبح شيئا مهما واساسيا... فلا يخرج لي احد وينتقد النادي العربي لزيادة قيمة التذاكر وان كنت مع ان تكون قيمة التذاكر معروفة من بداية الموسم ويسمح للنادي بزيادتها او نقصانها بمعدل يحدده اتحاد اللعبة حتى لا تحدث فيها قرارات تعسفية لحضور المباريات. نعم اشارككم الرأي في أن امكانيات بعض الملاعب ليست بالجيدة سواء بـ«وساخة» الكراسي او عدم وجود مظلة لتحميكم من التقلبات الجوية... الخ وهذا حق للمتفرج في اي لعبة يحضرها.. الا ان عدم حضور الجماهير جعل ادارات الاندية تهمل توفير هذه الخدمات ويجب على الاندية الاهتمام بمنشآتها اذا كانت ستفرض مقابلا ماليا لحضور المباريات وتوفير المرطبات وبعض الانواع من التغذية البسيطة للجماهير التي تحضر في وقت مبكر... اما المنصه الرياضية فأتمنى ان تستثمر بطريقة بيع الاماكن او المقاعد بنظام الموسم كله كما يحدث في بعض الدول الاوروبية. فكما ان بعض الجماهير تدفع اكثر من ستمئة دينار لكي تحضر مباراة في الدوري الانكليزي او الاسباني علينا ان ندعم رياضتنا المحلية خصوصا اللاعبين لانهم سيستفيدون من هذه المبالغ لاحقا في تجهيزاتهم والصرف على الفريق..(اذا ما احسن صرفها من ادارة النادي)... وليس من المنطق بأن نقارن مباريات اوروبا بمبارياتنا ولكن اذا كنت ترغب في رفع مستوى اللعبة وتطبيق الاحتراف فهذه الخطوة الاولى لذلك... وليس كما جاء بالاستراتيجية الكويتية بأن ندعم الاحتراف الكامل بتغير نظام التفرغ الرياضي !!! لذلك فإن ثقافة «البلاش» في الرياضه الكويتية يجب ان تقف.... والله من وراء القصد.

