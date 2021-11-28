انتصاران صعبان للكويت وكاظمة

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سجل الكويت وكاظمة انتصارهما الثاني في مسابقة الدوري الممتاز بعد فوز الأول على التضامن 1-0، والثاني على اليرموك 3-1 أول من أمس في الجولة الثانية التي افتتحت الخميس بتعادل النصر مع الفحيحيل 0-0.

على ستاد الصداقة والسلام، حقق الأبيض فوزاً صعباً وغير مقنع على التضامن بهدف المغربي المهدي برحمة الذي جاء في الدقيقة 75 من ركلة حرة نفذها علي حسين وتابعها المغربي برأسه قوية في شباك سعود القناعي. ومجدداً لم يظهر الكويت الذي يقوده التونسي نبيل معلول بالصورة المطلوبة حيث هدد التضامن مرمى حميد القلاف في أكثر من مناسبة، في حين لم يسجل الأبيض هدفه إلا بعد حصول مدافع التضامن عبدالله مسامح على البطاقة الحمراء في الدقيقة 74. كما طرد الحكم عبدالله الجمالي مهاجم الكويت يوسف ناصر قبل دقيقتين من نهاية المباراة بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية.

وعلى ستاد نادي الكويت، حقق كاظمة فوزه الثاني بتغلبه على اليرموك 3-1، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط من مباراتين، في حين ظل اليرموك بلا رصيد بعد تلقيه الخسارة الثانية.

وافتتح كاظمة التسجيل في الدقيقة 34 عبر بندر بورسلي الذي تابع عرضية جميلة من عمر حبيتر وأكملها برأسه في الشباك مترجمًا تفوق فريقه في الشوط الأول.

وواصل البرتقالي أفضليته في الشوط الثاني، وعزز تقدمه في الدقيقة 54 بالهدف الثاني الذي جاء بطريقة مشابهة للهدف الأول، عبر عرضية من حبيتر وتابعها هذه المرة شبيب الخالدي بقدمه في مرمى فيصل المكيمي.

ونجح مهاجم اليرموك عذبي شهاب في تقليص الفارق في الدقيقة 73 عندما تلقى تمريرة بينية من هاشم عدنان وسددها بطريقة رائعة في الزاوية اليمنى العليا لمرمى حسين كنكوني.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع ساهم البديلان الأردني أحمد العرسان والبرازيلي ادواردو في تسجيل الهدف الثالث لكاظمة بعد أن مرر الأول الكرة إلى الثاني الذي سددها في المرمى مؤكدًا فوز البرتقالي وتصدره الترتيب.

