«أزرق الشباب» ينتظر الجولة الأخيرة

محلية

ينتظر «أزرق الشباب» مباريات الجولة الأخيرة من المجموعة الأولى لبطولة غرب آسيا لتحديد مصيره بعد فوزه على فلسطين 2-1 أول من أمس ضمن الجولة الرابعة من المجموعة التي شهدت مفاجأة كبيرة بفوز اليمن على العراق مستضيف البطولة بهدف دون رد.

وتصدر أزرق الشباب الذي أنهى مبارياته المجموعة برصيد 7 نقاط من 4 مباريات مقابل 6 نقاط للعراق و4 للبحرين و3 نقاط لكل من فلسطين واليمن. ويلعب اليوم العراق مع فلسطين والبحرين مع اليمن في الجولة الخامسة والأخيرة.

وفي حال خسارة العراق ومع تعثر البحرين فإن الأزرق سيتصدر المجموعة ويتأهل إلى المباراة النهائية التي تجمع بطلي المجموعتين يوم الأربعاء المقبل.

وفي مباراة الأزرق مع فلسطين التي أقيمت أول من أمس على ستاد جذع النخلة في البصرة، افتتح المنتخب التسجيل عبر سيد يوسف عند الدقيقة الـ 30، ثم عادل خالد النبريص الكفة لفلسطين عند الدقيقة 52، قبل أن يحرز صالح البناي هدف الفوز الثمين للأزرق في الدقيقة 77.

وفي المباراة الثانية، تنازل المنتخب العراقي بطل النسخة الأولى من البطولة عن صدارة المجموعة بخسارته أمام اليمن 0-1، ليستقر ثانياً برصيد 6 نقاط، فيما وضع المنتخب اليمني الذي جاء هدفه عبر حمزة محروس في الدقيقة الـ 79، أول ثلاث نقاط برصيده.

واختير لاعب «أزرق الشباب» سيد يوسف أفضل لاعب في مباراة فريقه مع فلسطين، وعلى الجهة المقابلة فاز اليمني عبد الرحمن الشامي بجائزة الأفضل بمباراة منتخبه مع العراق.

