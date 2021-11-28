الفيلكاوي: مستوى المنتخب يبشر بالخير

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شدد المدرب المساعد لمنتخب الشباب محمد الفيلكاوي على أهمية الاهتمام بالجيل الحالي للأزرق الصغير، لما يملكه من امكانات تبشر بالخير ومستقبل واعد للكرة الكويتية.

ويتصدر الازرق المجموعة الاولى حاليا في غرب آسيا برصيد 7 نقاط، إلا ان صعوده للنهائي مرهون بنتيجة مباراة العراق وفلسطين اليوم في ختام مباريات المجموعة حيث ان فوز فلسطين يؤهل المنتخب للنهائي، أما التعادل او الفوز العراق يؤهل الاخير.

وقال الفيلكاوي ان المستوى الذي قدمه أزرق في البطولة مقبول بصورة كبيرة، عطفا فترة الاعداد القصيرة التي خاضها المنتخب استعدادا للمشاركة، إلى جانب قوة المنتخبات المشاركة لاسيما المنتخب العراقي الذي يملك أكثر من 5 لاعبين يتواجدون في الملاعب الأوروبية مع فرق بحجم اندرلخت البلجيكي، ومانسشتر يونايتد.

وأضاف ان الازرق حقق الاستفادة من المشاركة بحصد 7 نقاط وتقديم مستوى تصاعدي مميز، على الرغم من ضغط المباريات بواقع 4 مباريات خلال 7 ايام، مشيرا إلى مستوى اللاعبين تطور بشكل سريع اثناء سير المنافسات وهو ما تؤكده النتائج.

واعتبر الفيلكاوي ان خوض معسكرات وتوفير مباريات ودية على مستوى مميز، من شأنه أن يضع المنتخب الصاعد على الطريق الصحيح، ليكون منافسا وبقوة على كل البطولات التي يشارك فيها مستقبلا.

وحول المباريات التي خاضها الأزرق، قال الفيلكاوي ان الفوز على اليمن وفلسطين، والتعادل مع البحرين، وحتى الخسارة أمام العراق، عادت بالفائدة على المنتخب، وسط تحسن المردود من مباراة لأخرى. ولم ينس مدرب الكويت الاشادة بالأجواء في البصرة وما توفره اللجنة المنظمة، مؤكدا ان الأمور تسير في هذا الجانب على أفضل حال.

وعن استعدادات الازرق بعد انتهاء مبارياته في المجموعة وانتظاره نتيجة مباراة العراق وفلسطين، قال الفيلكاوي ان الازرق يواصل الاستعداد بقوة في العراق، ليكون على اهبة الاستعداد لخوض نهائي البطولة حال خسارة العراق.

وانتقد الفيلكاوي نظام بطولة غرب آسيا، كونها تحرم المنتخبات في التدرج في المباريات وحصد النقاط، وسط تأهل فريق واحد عن كل مجموعة للدور النهائي بشكل مباشر، مشيرا إلى حسابات النقاط التي حصدها ازرق الشباب تؤهله حتى الان للنهائي في انتظار نتيجة مباراة العراق وفلسطين.

