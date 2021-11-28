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دابس: الحكم يفرق في تعامله بين الفريقين


هاجم مدير الكرة في نادي التضامن فهد دابس الحكم عبدالله الجمالي وحمّله مسؤولية خسارة فريقه أمام الكويت أول من أمس، وقال دابس في تصريحات تلفزيونية إن الحكم كان يفرّق في تعامله مع لاعبي الفريقين، موضحاَ: «أشهر الحكم البطاقة الصفراء لمحترفنا البحريني علي حرم في الدقائق الأولى لاحتجاجه، في المقابل احتج محترفو الكويت كثيراً على قراراته ولم يستطع حتى الرد عليهم». وأضاف دابس: «نعم ظلمنا ظلم كبير، واي خطأ يرتكبه لاعبونا ينالون الإنذار، ولاعبو الكويت خمسة أخطاء دون إنذار»، مشيراً إلى أنه لن يقدم تظلماً إلى لجنة المسابقات كي لا يتم مكافاة الحكم».


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