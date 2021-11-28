الفحيحيل تفوق على السالمية في «اليد»

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حقق الفحيحيل انتصارا مهماً على السالمية 32-29 في اللقاء الذي جمعهما اول من امس ضمن الجولة العاشرة من دوري الدرجة الممتازة لكرة اليد والتي شهدت أيضاً الانتصار الأول للقرين على العربي 27-26. ورفع الفحيحيل رصيده إلى 9 نقاط في المركز السادس، فيما بقي السالمية على رصيده السابق 11 نقطة في المركز الثالث، كما بقي العربي على رصيد 4 نقاط في المركز السابع، في الوقت الذي حقق فيه القرين أول نقطتين في المركز الثامن الأخير. وصبت نتائج الجولة في مصلحة القادسية الذي ابتعد في الوصافة برصيد 14 نقطة متأخراً عن الكويت المتصدر بـ 6 نقاط، فيما بقي أيضاً كاظمة وبرقان في المركزين الرابع والخامس برصيد 10 نقاط لكل منهما. وقدم الفحيحيل عرضا قوياً مكنه من الثأر من السالمية الذي هزمه في القسم الأول. وواصل الفحيحيل بهذا الفوز تقديم عروضه القوية في الفترة الأخيرة مؤكداً رغبته في المنافسة الجدية على المراكز الأولى، فيما تجرع السالمية الهزيمة الثانية على التوالي ما يتطلب مراجعة مستوى الفريق في الجولات الأخيرة. وفي المباراة الثانية تواصل تراجع العربي الذي لم يذق طعم الفوز في القسم الثاني الأمر الذي سمح للقرين بتذوق حلاوة الانتصار لأول مرة في البطولة.