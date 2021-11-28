«طائرة العربي» واصل السقوط

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تغلب الكويت على برقان 3-0، وفاز كاظمة على الجهراء 3-1 ضمن الجولة الخامسة من دوري الدرجة الممتازة للكرة الطائرة والتي شهدت مفاجأة قاسية على العربي بسقوطه أمام التضامن متذيل الترتيب بثلاثة أشواط دون مقابل. وبهذه النتائج بقي القادسية الذي غاب عن الجولة بالمركز الأول بأربعة انتصارات، فيما جاء بعده الكويت وكاظمة، ثم برقان، وبعده الجهراء، والعربي والتضامن. ويطبق النظام الدولي لاحتساب النقاط في البطولة إذ يحصل الفائز بنتيجة 3-0 أو 3-1 على النقاط الثلاث كاملة مقابل لاشيء للمهزوم، فيما يحصل على نقطتين في حال الفوز 3-2 مقابل نقطة للخاسر، وينص النظام الجديد أيضاً على أن المتصدر من يحقق أكثر عدد من الانتصارات بغض النظر عن النقاط المحققة، فيما يتم اللجوء إلى النقاط في حال تساوى فريقان في عدد الانتصارات. ويعاني العربي من تراجع كبير في مستواه هذا الموسم وهو يعيش ظروف صعبة بعد انهاء التعاقد مع مدربه الإيراني جواد شمامي لأسباب صحية. وتبعث إدارة الأخضر عن مدرب جديد يستطيع اعادة الفريق إلى طريق الانتصارات والمنافسة على احد المراكز الاربعة المؤهلة إلى المربع الذهبي.