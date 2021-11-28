حيث لا ينبت العُشب ولا يحيا الإنسان!

الاخيرة

أحد الأحزاب الدموية العاملة على الساحة المحلية تاريخه المخجل مليء بعمليات الغدر والخيانة والثورات والاغتيالات والانقلابات وسفك الدماء، فقد ائتمنه وقربه الملك فاروق، وبدلاً من أن يشكروه غدروا به واغتالوا له رئيسي وزراء مقربين له هما أحمد ماهر والنقراشي باشا، وحاولوا قتل رئيس وزراء ثالث هو إبراهيم عبدالهادي، فرد لهم الصفعة عبر قتل مرشدهم الدموي ممن كان يبعث القتلة لاغتيال الزعامات الوطنية ثم يتبرأ منهم حال القبض عليهم، وقام الإخوان في تلك الفترة بتفجيرات متتالية لمحال اليهود المصريين، مما تسبب في مقتل عشرات الأبرياء من المتسوقين لدفع اليهود المصريين للهجرة قسراً إلى إسرائيل، خدمةً للمشروع الصهيوني الذي كان يؤمن به من يقف خلفهم.

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وأفرج عنهم عبدالناصر واستثناهم من حل الأحزاب وحاكم قتلة المرشد عام 53 فحاولوا قتله عام 54، وما إن أُفرج عنهم عام 65 حتى حاولوا تفجير السدود ومحطات الكهرباء والقيام بالاغتيالات للقيادات السياسية، وأفرج عنهم الرئيس السادات ودعمهم ومكّنهم من الفوز بانتخابات النقابات والاتحادات مناكفة بالقوى اليسارية والناصرية فغدروا به واغتالوه، وتكرر الأمر مع الرئيس مبارك الذي أفرج عنهم حال وصوله للحكم فلم يتوقفوا عن الغدر به والقيام بعمليات إرهابية استهدفت السواح والكنائس ورجال الدولة ومحاولة خلق فتنة طائفية بمصر...

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واستقبلت دول الخليج الهاربين الإخوان من الدول العربية التي غدروا بها وانقلبوا على أنظمتها، وأكرمتهم ومكنتهم وأثرتهم وأغنت قياداتهم بشكل فاحش، وبدلاً من شكرها ورد الجميل لها، حاولوا استغلال ثورات الدمار العربي عام 2011 لخلق فوضى غير خلّاقة في الدول الخليجية التي استضافتهم ومنها الكويت، وكان القصد واضحاً وهو إسقاط تلك الأنظمة الخليجية ليتولوا هم الحكم ويمولوا بخزائن أموالها الأنظمة الإخوانية التي وصلت للحكم في بعض الدول العربية الفقيرة، وفشل مخططهم في الخليج عام 2011 لا يعني قطعاً أنهم لن يعيدوا المحاولة مستقبلاً، فصاحب طبع الكذب والغدر والتعدي والتجني لن يترك طبعه وسيكرر ما قام به قطعاً بعد حين...

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آخر محطة:

كي تعرفوا ما ينتويه تنظيم الإخوان الدموي لدولنا الخليجية والمجرب كما يقال لا يجرب، ادخلوا محرك «غوغل» وشاهدوا خراب سورية وليبيا وغزة ودمار مبانيها وشعوبها المهجرة فذلك ما يعكس حقيقة مخطط الإخوان وشعاراتهم المدمرة:

«الإخوان مروا من هنا» و«حيث يمر الإخوان لا ينبت العشب ولا يحيا الإنسان».

