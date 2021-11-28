مريم.. ضحية الحب والهجرة!

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حُددت هوية شابة كردية عراقية كانت من بين مهاجرين ماتوا غرقا عندما حاولوا عبور بحر المانش (القنال الإنكليزي) للوصول إلى بريطانيا.

وكانت مريم نوري محمد أمين، وهي الضحية الأولى التي تُحدد هويتها، من بين 27 شخصا لقوا مصرعهم أثناء محاولة العبور من فرنسا يوم الخميس الماضي.

وقال خطيب مريم لـ«بي بي سي» إنها تواصلت معه بالرسائل عبر الهاتف عندما بدأ الهواء يتسرب من قارب مطاطي كانت عليه مع مجموعة من المهاجرين.

وأضاف أنها حاولت طمأنته، وقالت إنه سيتم إنقاذهم.

وأوضح أن مريم، التي تعرف أيضا باسم «باران»، كانت على متن هذا القارب مع قريبة لها.

وقال خطيب مريم إنه لم يكن يعلم شيئا قبل محاولة عبور المانش، زاعما أن وصول خطيبته إلى المملكة المتحدة كان من المفترض أن يكون مفاجأة.

وأشار إلى أنه كان يتبادل الرسائل مع مريم (24 عاما) عبر سناب شات قبل أن يبدأ الهواء في التسرب من القارب المطاطي.

وأخبرته مريم بأن القارب يغرق وأنهم يحاولون إخراج المياه منه.

وأكد أنها في الرسالة الأخيرة كانت تحاول طمأنته وإعطاءه الأمل في أن السلطات في طريقها لإنقاذهم.

وكان قارب صيد قد أطلق صافرة الإنذار بعد ظهر الأربعاء عندما رصد عدة أشخاص في البحر قبالة سواحل فرنسا ولكن المساعدة وصلت إليهم بعد فوات الأوان، ومات في الحادث 17 رجلا وست نساء - إحداهن كانت حاملا، وثلاثة أطفال وأسفرت هذه المأساة عن أكبر عدد من ضحايا الغرق أثناء محاولة عبور المانش في سنوات عدة.

