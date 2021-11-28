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مارغريت أتوود.. على طابع بريدي


كشفت هيئة البريد الكندية عن طابع جديد يحمل صورة المؤلفة الكندية مارغريت أتوود، أصدرته احتفالاً بالعام الستين لمسيرة هذه الكاتبة ذات الشهرة العالمية التي عُرفت خصوصاً بروايتها «ذي هاندمايدز تايل». وعلّقت أتوود مازحة على ما وصفته بأنه «شرف غير متوقع» خلال مؤتمر صحافي في مكتبة تورنتو، مستبقة بروح الدعابة رد فعل «أولئك الذين سيسخرون مني لأنني موجودة على طابع بريدي». وحصلت أتوود على جائزة «بوكر» في العام 2000 عن كتابها «ذي بلايند أساسين» الذي تُرجم إلى 50 لغة، ولها نحو 40 رواية وديواناً شعرياً وكتاباً نقدياً تتناول فيها دور النساء في المجتمع.


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