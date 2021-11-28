«طوارئ كورونا» لإدراج 6 دول ضمن القائمة الحمراء

أول النهار

رفعت مطارات عدد من الدول العربية والاسيوية والأوروبية والخليجية اجراءاتها لمكافحة انشار وباء كورونا إلى «عالٍ جدا» ومنع 6 دول وأكثر.

وقامت عدد من الدول بإجراءات إضافية حاسمة لاحتواء العدوى المتسارعة، وخاصة بعد رصد متحور جديد في جنوب أفريقيا، وهو ما دفع دولا عدة لتحديث قوائم السفر الحمراء.

وفي الكويت أعلنت إدارة الطيران المدني في بيان أنه نظراً لانتشار متحور جديد من فيروس كورونا، فإنها تجدد ضرورة التقيد بجميع الاجراءات والاشتراطات الوقائية لجميع الركاب القادمين والمحولين إلى الكويت وضرورة تقديم شهادة فحص PCR سلبية والالتزام بإجراءات المحصنين وغير المحصنين قبل الوصول وفق التعاميم الصادرة بهذا الشأن.

وأكدت مصادر أن وزارة الصحة رفعت توصياتها إلى لجنة طوارئ «كورونا» في اجتماعها أمس.

وأوضحت المصادر حول قرارات بعض دول العالم بوقف رحلات مع دول افريقية أن الكويت في الأساس ليس لديها رحلات مباشرة مع هذه الدول حتى توقفها.

وأشارت إلى أن توصيات وزارة الصحة التي ستعرض تتضمن بعض الإجراءات الاحترازية التي تستند إلى متابعة الوزارة لآخر التطورات والمستجدات ذات الصلة في شأن المتحور الجديد بما يوفر أقصى درجات الحيطة والحذر لمنع وفادة المتحور الجديد للبلاد.

وقالت ان وزارة الصحة تدرس إعادة تفعيل نظام قائمة الدول الحمراء بإدراج الدول التي ظهر فيها المتحور الجديد في جنوبي القارة الأفريقية، وعددها 6 دول، كما لم تستبعد أن تحذو الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي حذو بريطانيا وألمانيا وتتخذ إجراءات مماثلة خلال الساعات القليلة المقبلة.

بدورها صنفت منظمة الصحة العالمية، السلالة الجديدة من «كوفيد-19»، والتي جرى رصدها في جنوب أفريقيا، وبها عدد كبير من التحورات بأنها «مقلقة»، وهي خامس سلالة توضع في هذا التصنيف.

وأضافت المنظمة، في بيان: إنها أعطت السلالة «بي.1.1.529» اسماً بالحرف اليوناني «أوميكرون».

