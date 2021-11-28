الجارالله: التيقظ الوبائي أمان ضد تحور «كورونا»

أول النهار

اكد رئيس اللجنة الاستشارية العليا لمواجهة كورونا د. خالد الجارالله، ان حسم الجائحة وتحوراتها يكمن في تأمين اللقاح للجميع، والإبقاء على التيقظ الوبائي حتى يتم الحسم عالمياً.

وبيّن ان تفعيل إجراءات الصحة العامة وحث الجميع على الانحياز للوقاية وتلقي جرعات التطعيم وفق توجيهات السلطات الصحية، والإدارة الوبائية الاستباقية وفق الدليل.

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن تشغيل النظام الإلكتروني للتطعيمات في كل مراكز التطعيم بالقطاعين الحكومي والأهلي والتي تقدم خدمات التطعيم الروتينية لكل الفئات المستحقة.

وقال مدير إدارة الصحة العامة د. فهد الغملاس لـ«كونا» انه تم تطوير خدمات التطعيم بالنظام الرقمي الالكتروني مع ربطه بتطبيق «مناعة» على الأجهزة الذكية وذلك لتسجيل وتوثيق خدمات التطعيمات التي ستقدم اعتبارا من اليوم لجميع الفئات.

واوضح ان ذلك يأتي في إطار سعي الوزارة الى تسهيل الخدمات المقدمة لمراجعيها وتنفيذا لتوجهات الدولة في التحول إلى النظام الرقمي.

