«المعلمين»: معالجة «الفاقد التعليمي» لدى الطلبة

أول النهار

طالبت توصيات ملتقى مديري ومديرات المدارس الذي نظمته جمعية المعلمين الكويتية اخيرا بضرورة إيجاد حل سريع وعاجل لمعالجة مشكلة نقص عدد العمالة في المدارس، وتطبيق العدالة في أنصبة الهيئات الإدارية والتعليمية ما بين المدارس التي تعاني من نقص شديد في ظل وجود تضخم وتكدس في مدارس أخرى، إلى جانب معالجة المصاعب التي واجهت المدارس بخصوص الفاقد التعليمي وتفعيل أدواته وضرورة توفير دليل مدرسي شامل عن الوصف الوظيفي لكل وظيفة مدرسية ومراعاة الأخذ برأي أهل الميدان التربوي في القرارات التربوية، ووضع قوانين خاصة لضبط السلوك المنافي للعادات والتقاليد والقيم والدين وأهمية تفعيل دور جهاز التوجيه الفني في الميدان التربوي لمتابعة وتقييم المعلمين ورئيس القسم.

كما طالبت التوصيات بمنح الإدارات المدرسية صلاحيات أوسع في أوجه الصرف للصندوق المالي لخدمة العملية التعليمية والتربوية والصحية، إلى جانب أهمية تسكين الوظائف الإشرافية بصورة عاجلة لتخفيف الأعباء عن المديرين المكلفين بمدرستين، وضرورة إعادة النظر في موضوع الترقي للوظائف الإشرافية في مرحلة رياض الأطفال، والنأي بالميدان التربوي من التدخلات الخارجية وضرورة تحصينه من كافة أشكال التدخل (الواسطة) خاصة في التعيين والنقل والندب والإلتزام الكامل بالقوانين واللوائح والنظم، ومراعاة عدم تكرار أسماء المدارس المتميزة في كل عام لإعطاء فرصة للمدارس الأخرى المستحقة، وضرورة إنصاف العاملين في المرحلة الثانوية من خلال زيادة مكافآتهم نظرا لزيادة أيام عملهم، وإعطاء التربية العملية مدة أكبر للتدريب في الميدان التربوي دون الاكتفاء بنصف فصل دراسي واحد، والحاجة الماسة إلى تفعيل ووضع خطة استراتيجية من المجلس الأعلى للتخطيط للعملية التعليمية، وزيادة دور مراكز التطوير المهني في المناطق التعليمية وزيادة عدد التطوير المهني للمساهمة في الفاقد التعليمي للمعلمين الجدد.

كما شملت توصيات الملتقى على مقترحات عدة من أبرزها مقترح بالعودة الكاملة للحياة الدراسية الطبيعية ومنح الإدارات المدرسية صلاحيات أوسع لاتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة العملية التعليمية داخل المدرسة دون المساس باللوائح والقوانين وتفعيل مشروع الرخصة المهنية للمعلمين التي تجيز امتهان هذه المهنة وفقا لمعايير الكفاءة المطلوبة في الأداء، وإعادة النظر في قبول الأعداد الكبيرة في كليات التربية والتربية الاساسية طبقا لطبيعة واحتياجات الميدان التربوي من المخرجات.

كما شملت المقترحات مقترحاً بتفعيل مركز التقويم في وزارة التربية لمتابعة مخرجات العملية التعليمية وأن تكون مادة اللغة العربية من ضمن التخصصات النادرة لتشجيع الشباب الكويتي على دراستها نظرا لملاحظة عزوفهم عن هذا التخصص في كلية التربية والتربية الأساسية، إلى جانب مقترح بعودة مادة التربية البدنية في المرحلة الثانوية على الجدول المدرسي نظرا لوجود درجات لها ولأهميتها وحاجة الطلبة إليها.

