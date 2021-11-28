الكندري ترأَّس اجتماعاً لـ «الخطة الاستراتيجية للأوقاف»

أول النهار

تــرأس وزيـر الأوقـاف والشـؤون الاسـلامية عيسـى الكنــدري الاجتمـاع الخـاص بلجنـة الاشـراف على الخطـة الاسـتراتيجية للـوزارة وذلـك بحضـور وكيـل وزارة الأوقـاف المهـنـدس فريـد عمـادي والـوكلاء المسـاعدين ومـدير إدارة التخطـيط الاستراتيجي. وأكـد الكنـدري أن التخطـيط وضـع الخطـط المنهجـة والاسـتراتيجية وهـو أحـد الاســس المهمـة لبنـاء المؤسسـات وتطويرهـا وتـقـدمها خصوصـاً في ظـل المـتغيرات والتحـولات المحيطـة الـي شـهدها المجتمع الكويتي ولاسيما في ظل جائحة كورونا . وأشــاد الـكـنــدري بـالجهود المبذولـة مـن قبـل الـوزارة بتعزيـز الـدور التـوجيهي والدعوي لنشر قيم التسامح والترابط بين نسيج المجتمع الكويتي .

وحـث الـكـنـدري قيـادات ومسـؤولي وزارة الأوقـاف المحافظـة علـى الريـادة والتميـز الذي تبوأته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية .

