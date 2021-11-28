اليعقوب: تفعيل دور «الوقف» في المجتمع بصيغة عصرية

أول النهار

أكدت مدير إدارة الصناديق الوقفية في الأمانة العامة للأوقاف مآرب اليعقوب أن الامانة العامة للأوقاف استحدثت صيغة تنظيمية عصرية للنهوض بالوقف وتفعيل دوره في المجتمع.

جاء ذلك في تصريح أدلت به لـ«كونا» على هامش مشاركتها في المؤتمر الدولي التاسع لفاس بالمغرب حول تاريخ الطب تحت شعار «الاوقاف والرعاية الصحية في التجربة المغربية والتجارب المقارنة». وأوضحت اليعقوب أن هذه الصيغة تتمثل في «الصناديق الوقفية والمشاريع الوقفية» باعتبارها اداة اساسية في تحقيق رسالة الامانة العامة للأوقاف.

وقالت ان هذه الصناديق الوقفية تهدف الى الاسهام في الجهود التي تخدم إحياء سنة الوقف عن طريق طرح مشاريع تنموية في صيغ اسلامية للوفاء باجتياحات المجتمع وانجاز مشاريع تلبي الاحتياجات الاجتماعية والتنموية وفقا لأغراض الواقفين وشروطهم وفي اطار الضوابط الشرعية والقانونية.

وأشارت اليعقوب إلى ان الصناديق الوقفية في الكويت تتنوع خدماتها تبعا لتنوع حاجيات المجتمع وفئاته المختلفة ومن بينها الصندوق الوقفي للتنمية الصحية الذي يعمل على دعم المشاريع والخدمات الصحية لاسيما تلك التي تخدم ذوي الاجتياحات الخاصة بالإضافة الى المشاريع البيئية.

وشددت على ان دولة الكويت رائدة في مجال الوقف واستثمار ريعه من خلال عمل مؤسسي متميز قائم على شراكة مجتمعية فاعلة تدعم جهود التنمية في المجتمع وتعزيز روح التضامن والتكافل بين ابنائه. ووصفت اليعقوب النموذج الكويتي في مجال الوقف بأنه يحتذى به على الصعيد العالمي.

وشاركت اليعقوب في اعمال المؤتمر الذي انعقد يومي 24 و25 نوفمبر الحالي بورقة تحت عنوان «تجربة اوقاف الرعاية الصحية بالكويت» استعرضت من خلالها امام المشاركين ملامح النموذج الكويتي في مجال الوقف.

