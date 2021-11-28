عودة.. «المتحوِّر الضَّال»!

الأولى

رفعت مطارات عدد من الدول اجراءاتها لمكافحة انتشار وباء كورونا الى مستوى عالٍ جدا بظهور المتحورالسريع لفيروس كورونا والملقب بـأوميكرون، حيث وُضعت 6 دول وأكثر على قائمة المنع.

وقامت عدد من الدول باجراءات اضافية حاسمة لاحتواء العدوى المتسارعة، وخاصة بعد رصد متحور جديد في جنوب افريقيا، وهو ما دفع دولا عدة لتحديث قوائم السفر الحمراء.

وفي الكويت قال رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم: ان اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا اجتمعت الليلة الماضية لبحث التقارير المرفوعة من الجهات المعنية بشأن التطورات المتعلقة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا في بعض الدول الأفريقية.

يأتي هذا فيما تحدثت مصادر حكومية لـالنهار، عن ضرورة التوسع في قضية التحوط السلعي والغذائي، تحسباً لأزمة امدادات قادمة قد تدفع اسعار السلع للقمة.

من جانبها أعلنت ادارة الطيران المدني في بيان لها انه نظراً لانتشار متحور جديد من فيروس كورونا، فانها تجدد ضرورة التقيد بجميع الاجراءات والاشتراطات الوقائية لجميع الركاب القادمين والمحولين الى الكويت وضرورة تقديم شهادة فحص PCR سلبية والالتزام باجراءات المحصنين وغير المحصنين قبل الوصول وفق التعاميم الصادرة بهذا الشأن. بدوره اكد رئيس اللجنة الاستشارية العليا لمواجهة كورونا د. خالد الجارالله، ان حسم الجائحة وتحوراتها يكمن في تأمين اللقاح للجميع، والابقاء على التيقظ الوبائي حتى يتم الحسم عالمياً. وحث الجارالله الجميع على الانحياز للوقاية وتلقي جرعات التطعيم وفق توجيهات السلطات الصحية، والادارة الوبائية الاستباقية وفق الدليل.

اقتصاديا، صُدمت اسواق النفط والأسهم حول العالم، بظهور المتحورالسريع لفيروس كورونا والملقب بـأوميكرون، حيث تعرضت لخسائر كارثية، وتراجعات حادة اصابت اسعار الخام وتجاوزت 10 دولارات للبرميل، فيما انتفضت دول العالم احترازياً بعد ساعات من الكشف عن المتحور الجديد والتي رُصدت اول حالة منه في جنوب افريقيا.

وانخفض سعر برميل النفط الكويتي 4?45 دولارات ليبلغ 77?80 دولاراً للبرميل مقابل 8?25 دولارات.

النهار رصدت رؤى الخبراء والمعنيين تجاه الأزمة، والتي سادها الغموض الناتج عن ضبابية الوضع تجاه المتحور الجديد، ففي حين اشار البعض الى ان الأزمة جيوسياسية بسبب فشل محور بايدن في خفض اسعار النفط واجبار تحالف أوبك + على زيادة الانتاج لتهدئة اسعار الوقود وكبح جماح التضخم المتزايد في الأسعار في اميركا ودول أوروبا، اشار آخرون الى ان من الطبيعي ان تتخذ الدول اجراءاتها الاحترازية تجاه التحور الجديد وغلق اجوائها امام جنوب افريقيا ودول افريقية مجاورة لها، لكن الجميع رفض العودة للاغلاق العام.

وتوقع خبراء ان تشهد البورصة خلال اليومين المقبلين انخفاضات حادة بسبب الوضع العالمي، وكذلك بسبب التخوفات من ان تؤدي تلك القرارات لاغلاقات تفاقم الأزمة الاقتصادية التي بدأت الكويت تتعافى منها بشكل تدريجي