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«فايزر» و«بيونتيك»: لقاحات معدَّلة ضد المتحور الجديد خلال 100 يوم


أعلنت شركتا فايزر وبيونتيك، المصنعتان للقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، أنهما ستكونان قادرتين على تصدير لقاحات معدلة ضد المتحور الجديد خلال 100 يوم، مشيرة إلى أنهما تجمعان معلومات حول المتحور أوميكرون لبحث إمكانية تعديل لقاحاتهما.
من جانبها، قالت شركة فايزر، إنها وقعت اتفاقا بقيمة 5.29 مليارات دولار مع الحكومة الأميركية، لتقديم 10 ملايين جرعة من عقارها التجريبي المضاد لسلالات فيروس كوفيد-19، في وقت تسارع الولايات المتحدة لتأمين علاجات واعدة عن طريق الفم لهذا المرض.
كما تقدمت شركة فايزر بطلب للحصول على إذن طارئ للدواء، الذي يحمل اسم باكسلوفيد Paxlovid، بعد الإبلاغ عن البيانات التي تظهر أنه كان فعالاً بنسبة 89 في المئة في منع دخول المستشفى أو الوفاة لدى الأشخاص المعرضين للخطر.


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