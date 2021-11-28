«أوميكرون».. 80 إصابة في العالم وجنوب أفريقيا تؤكد «أعراضه خفيفة»

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عواصم- الوكالات: اعلنت بريطانيا امس تسجيل حالتي اصابة بمتحور كورونا الجديد اوميكرون ليرتفع عدد الحالات المثبتة في اوروبا الى 3 فيما كشفت السلطات الصحية في جنوب أفريقيا عن تسجيل 50 إصابة جديدة خلال 24 ساعة. مشيرة في الوقت ذاته الى ان المتحور الذي نشر الرعب حول العالم اصاب خصوصا غير المطعمين لكن الاعراض التي سجلت بين المصابين كانت خفيفة.

وفي لندن أعلن وزير الصحة البريطاني، ساجد جاويد، امس تسجيل بلاده إصابتين بمتحور أوميكرون، مؤكدا أن الحالتين مرتبطتان بوافدين من جنوب أفريقيا. وتم اكتشاف سلالة أوميكرون في جمهورية جنوب أفريقيا أولا، وتلا ذلك رصدها في بلجيكا وبوتسوانا وإسرائيل وهونغ كونغ. وحتى الآن تحدثت السلطات الطبية الرسمية في جنوب أفريقيا عن إصابة 77 شخصا بسلالة أوميكرون.

في غضون ذلك، أكدت رئيسة الجمعية الطبية في جنوب أفريقيا أنجيليك كويتزي امس إنه لا توجد أدلة إكلينيكية كافية لإثبات المخاطر المرتبطة بمتغير أوميكرون لافتة إلى أن المستشفيات لم تستقبل، حتى اللحظة، أعدادا كبيرة من المصابين بالمتحور الجديد فضلا عن عدم اكتظاظ وحدات العناية المركزة في البلاد بهم. وأوضحت كويتزي أن المتحور الجديد يمثل مرضا خفيفا مع أعراض تتمثل في التهاب العضلات والإرهاق لمدة يوم أو يومين مع الشعور بعدم الراحة... حتى الآن والمصابون لا يعانون من فقدان حاسة التذوق أو الشم. قد يكون لديهم سعال خفيف لا توجد أعراض بارزة... ومن بين المصابين، يتم علاج بعضهم في المنزل حاليا.

من جهتها صرحت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا امس بأنه لا دليل علميا أن المتحور الجديد من كورونا سريع الانتشار أو خطير، مشيرة إلى أن أغلب الإصابات بالمتحور الجديد تنتشر وسط الذين لم يتلقوا اللقاح.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت الجمعة إدراج المتحور الجديد من فيروس كورونا المكتشف في جنوب أفريقيا ودول أخرى، ضمن قائمة المتغيرات المثيرة للقلق وتصنف المنظمة سلالات فيروس كورونا، كمتغيرات مثيرة للقلق عندما تكون أكثر قابلية للانتقال أو أكثر ضراوة أو لديها قدرة أكبر في التغلب على تدابير الصحة العامة، بما في ذلك اللقاحات والعلاجات.