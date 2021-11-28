«المنابر القرآنية» تطلق «دفء الشتاء»

وطن النهار

كشف مدير عام جمعية المنابر القرآنية بدر الفيلكاوي، عن انهاء الجمعية الاستعدادات لاطلاق الحملة الاغاثية (دفء الشتاء) للسنة الثانية على التوالي لصالح اللاجئين السوريين النازحين من مناطقهم. وبين الفيلكاوي ان الحملة تستهدف توفير مواد التدفئة والاغذية لستة الاف اسرة سورية نازحة واكثر من 500 طالب انقطعت بهم السبل، موضحا ان الحملة تشتمل على ست قوافل شاحنتين منها خصصتا لتوفير الطحين وشاحنتين لتوفير مواد التدفئة من الفحم والكيروسين والمازوت، بالاضافة الى شاحنة كاملة للمواد الغذائية واخرى لتوفير مواد الخيام والبلاستيك لحماية النازحين من اضرار الامطار وبرودة الشتاء القارس.

