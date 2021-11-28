الحليلة: نشاط ملحوظ للبرلمانية الكويتية

وطن النهار

أشاد أمين صندوق الشعبة البرلمانية النائب سلمان الحليلة بالنشاط الملحوظ للدبلوماسية البرلمانية الكويتية خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا أهمية العمل الدبلوماسي البرلماني في ترسيخ سياسة الدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأضاف الحليلة في تصريح صحافي على هامش مشاركته في أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الـ 143 المنعقد حاليا بالعاصمة الاسبانية مدريد أن الدبلوماسية البرلمانية تعمل بشكل فعال على خلق إجماع عالمي حول القضايا العربية والإسلامية المستحقة فضلا عن القضايا العالمية العادلة. وقال ان الشعبة البرلمانية نجحت برئاسة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في خلق تعاون وتنسيق مثمر بين الشعب البرلمانية العربية والإسلامية من أجل تشكيل مواقف موحدة للكتلتين تجاه القضايا المثارة وإيصالها إلى المجتمع الدولي عبر المحافل البرلمانية القارية والدولية.

