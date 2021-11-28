المناور شارك في «الجيوسياسية العربية»

وطن النهار

قال عضو الشعبة البرلمانية النائب أسامة المناور: إن الاجتماع التنسيقي للمجموعة الجيوسياسية العربية الذي أقيم على هامش اعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الـ143 تناول قضايا ومواضيع مهمة. واضاف المناور في تصريح صحافي عقب الاجتماع التنسيقي العربي الذي عقد في العاصمة الاسبانية (مدريد) انه تم ترتيب العديد من الامور التي قد تكون مستحدثة في الشرق الاوسط بشكل عام والتي تهم المنطقة والدول العربية.

واشاد باختيار امين سر الشعبة البرلمانية النائب الدكتور حمد المطر عضوا في اللجنة الدائمة المعنية بالتنمية المستدامة والتمويل والتجارة في الاتحاد البرلماني الدولي مؤكدا ان هذا الاختيار يعد اضافة للعمل البرلماني والكويت بشكل عام. ولفت المناور الى ان الاجتماع الذي ترأسته رئيسة مجلس النواب البحريني فوزية زينل اتسم بالتجانس والتفاهم معربا عن امله في ان يؤدي ذلك الى نتائج ايجابية خلال الاجتماعات المقبلة. واشار المناور الى ان رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم والوفد البرلماني المرافق عقد في وقت سابق مباحثات رسمية مع رئيسة مجلس النواب الاسباني ميريتشيل باتيت في مقر البرلمان الاسباني لافتا الى انها اكدت دعمها لطلب الكويت باعفاء مواطنيها من تأشيرة فضاء (شنغن) ووعدت بتبني هذا الطلب. ووصل الغانم والوفد المرافق له الى العاصمة الاسبانية للمشاركة في اعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الـ 143 الذي يفتتحه ملك اسبانيا العاهل فيليبي السادس وتستمر اعماله حتى يوم الثلاثاء المقبل على ارض المعارض في مدريد.

