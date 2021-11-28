السفارة الهندية احتفلت بيوم الدستور

وطن النهار

احتفلت سفارة الهند في الكويت بيوم الدستور الهندي وقام سفير الهند لدى الكويت سيبي جورج بتكريم تمثال المهاتما غاندي في مقر السفارة. كما رحب بأعضاء الجالية الهندية وممثلي الجمعيات الهندية في الكويت. أكد السفير في كلمته على أهمية دستور الهند في جعلها واحدة من أكبر الديموقراطيات في العالم ودعم القيم الديموقراطية وذكر أنه بسبب هذا الدستور، يمكن رؤية الوحدة في التنوع عبر طول وعرض الهند؛ مع الدستور، الذي يدعم المساواة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للفرد؛ وزاد: تمكنت الهند من تحقيق إنجازات جديرة بالثناء في المجالات العلمية والاقتصادية. واختتم كلمته بقراءة مقدمة الدستور الهندي». تم عرض مقطع فيديو عن «هجوم 26/11»، كما تم عرض فيلم وثائقي عن «صنع دستور الهند»، وتم تكريم الفائزين في «معرض الفنون» الذي نظمته شبكة المرأة الهندية (IWN). وبعد ذلك افتتح السفير وحرمه معرض «صنع دستور الهند».