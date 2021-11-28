نوروزي: القيادتان الكويتية والإيرانية حريصتان على إزالة شوائب العلاقات الثنائية

وطن النهار

قال ابراهيم نوروزي القائم بأعمال سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية ان الزيارة التي قام بها نائب وزير الخارجية علي باقي إلى الكويت جاءت في اطار استمرار اللقاءات التشاورية الأخوية بين البلدين، موضحا ان باقري التقى خلالها الشيخ د. احمد الناصر وزير الخارجية و مجدي الظفيري نائب وزير الخارجية وكبار المسؤولين.

وأضاف: جاء توقيت الزيارة نتيجة تأكيد الرئيس ابراهيم رئيسي ود. امير حسين عبداللهيان على أهمية تعزيز العلاقات الوطيدة مع كل دول الجوار ولاسيما الكويت باعتبار ذلك نهجا تعتمده وتكرسه الحكومة الايرانية الجديدة.

وأضاف: على الرغم من قصر مدة الزيارة بسبب انشغال باقري للتحضير اللازم لاجتماع فيينا مع مجموعة 4+1 إلا ان الزيارة تكللت بنجاح منقطع النظير انطلاقا من الارادة السياسية الصادقة للقيادة الحكيمة في البلدين و عزم المسؤولين على تمتين أواصر المودة والمحبة و إزالة اي شوائب تعتري مسيرة العلاقات الثنائية بكل صدق وشفافية. وقال إن التشاور والتعاون الثنائي لمعالجة التحديات التي تواجهها المنطقة منذ عقود هو الكفيل بتحقيق علاقات مستديمة حيث تمخض اللقاء الاخير عن رسم ملامح لخارطة طريق تفتح آفاق التعاون و التواصل في كل المجالات السياسية و الاقتصادية والتنموية من خلال استئناف عمل اللجان المشتركة لما يحقق مصلحة الشعبين الصديقين.

