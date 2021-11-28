سفارتنا في هولندا دعت إلى اتباع الاشتراطات الصحية

وطن النهار

دعت سفارة الكويت في لاهاي رعاياها في هولندا إلى ضرورة اتباع الاشتراطات الصحية واتخاذ جميع التدابير الاحترازية بعد اعلان السلطات المحلية تطبيق اجراءات اضافية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».

كما دعت السفارة في بيان صحافي تلقت «كونا» نسخة منه المواطنين إلى التواصل معها في حالة الطوارئ على الرقم التالي:31639374157+.وأشار البيان إلى ان ذلك يأتي في ضوء اعلان الحكومة الهولندية مساء أول من أمس الجمعة عزمها تطبيق اجراءات احترازية اضافية للحد من انتشار الفيروس التاجي في المملكة.

وتشمل التدابير الجديدة التي سيتم تطبيقها اعتبارا من اليوم الاحد ضرورة التقيد والالتزام بالتباعد بمسافة 1?5 متر في الاماكن العامة وإغلاق الانشطة غير الاساسية ومنها المطاعم والمقاهي والاسواق التجارية والاماكن الثقافية والترفيهية والرياضية من الساعة 5 مساء وحتى الساعة 5 صباحا بالتوقيت المحلي.

