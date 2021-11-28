«الثقافي المصري» احتفل بإحياء طريق الكباش

وطن النهار

نظم المكتب الثقافي المصري في مقره بمنطقة الجابرية امسية احتفالا باعادة احياء طريق الكباش بحضور نخبة من ابناء الجالية المصرية والاشقاء الكويتيين.

في البداية رحب رئيس المكتب الثقافي المصري د. عماد حشيش بالحضور، مؤكدا ان السفارة المصرية في الكويت والمكتب الثقافي المصري حريصان على المشارك في هذا الحدث بالصورة التي تبرز أهمية هذا الموكب المشابه لموكب لنقل المومياوات الملكية الذي اقيم في شهر ابريل الماضي. بدأت الامسية بعزف بعض المقطوعات الموسيقية داخل المكتب الثقافي على آلة العود وتم عرض البث المباشر لهذا الحدث التاريخي على شاشة عرض كبيرة من أمام المكتب الثقافي.

