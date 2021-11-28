سفيرنا بباريس بحث مع لجنة برلمانية العلاقات بين البلدين

وطن النهار

بحث سفير الكويت بباريس سامي السليمان مع لجنة بمجلس الشيوخ الفرنسي العلاقات بين البلدين لا سيما في ضوء الارتقاء بمستوى التعاون بينهما إلى مستوى شراكة استراتيجية.

وقال السفير السليمان لـ«كونا» بعد الاجتماع مع رئيس واعضاء لجنة الصداقة الفرنسية - الخليجية بمجلس الشيوخ الفرنسي إنه قدم شرحا أمام اللجنة تناول فيه طبيعة العلاقات المتميزة بين الكويت وفرنسا من خلال محاور اساسية اهمها التشاور والتنسيق السياسي والتعاون الاستثماري والتجاري والتعاون الصحي والأمني والعسكري والثقافي والعلمي والفني.

وأكد ان «البلدين الصديقين عملا بجهد في تعاون وتنسيق مميزين وحققا تقدما وتقاربا وعملا مشتركا في مواضيع عدة» مشيدا بالتقدم والازدهار اللذين تحققا في العمل المشترك بين الكويت وفرنسا حتى بلغ التعاون بينها مستوى الشراكة الاستراتيجية.

وأضاف ان الجانبين ضاعفا تعاونهما المشترك في الاصعدة كافة وفي المحافل البرلمانية والدولية، مشيرا إلى أن تبادل الزيارات على جميع المستويات اسهم في تعزيز العلاقات الوثيقة بين البلدين وتحقيق العديد من الانجازات خلال السنوات القليلة الماضية.

