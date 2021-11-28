المزيني: «البناء المستدام» يوفر %30 من المياه

وطن النهار

أكد رئيس جمعية المياه د. صالح المزيني أن «الآثار الايجابية للمباني المستدامة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي لا تعد ولا تحصى وتحتم علينا استخدام هذه الممارسات والاستراتيجيات المستدامة وهي المنهجية تمثلت في نظام تقييم متكامل (LEED) وهو نظام تقييم المباني المستدامة تقدمها الهيئة الاميركية للأبنية الخضراء (USGBC)». جاء ذلك على هامش اطلاق البرنامج التدريبي الافتراضي (الأبنية الخضراء ونظام الريادة في المياه LEED) عبر تطبيق زووم والذي نظمته جمعية المياه الكويتية بالتعاون مع منظمة جرين وييف الدولية للاستدامة بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بحضور أكثر من 50 مشاركا ومشاركة من موظفين ومهندسين ومديرين من وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة والوزارات المعنية والقطاع الخاص وخبراء في نظم (LEED) من الدول العربية. وأشار د. المزيني الى أن «كفاءة المياه أحد المتطلبات الأساسية للأبنية المستدامة والذي يعمل على توفير أكثر من 30% من المياه ولكن مازلنا في الكويت للأسف في حاجة الى المزيد من الجهد لنصل الى ثقافة تقوم على البناء المستدام يعمل على توفير المياه داخل وخارج المبنى المستدام وتتمثل في تقليل مياه الشرب في الري واستخدام نباتات غير مستهلكة للمياه للاستفادة قدر الامكان من المياه الرمادية ومياه الامطار في عمليات الري الزراعي المستدام.