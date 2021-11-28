«البلدي» يناقش غداً تخصيص أراضٍ في جنوب القيروان

وطن النهار

يعقد المجلس البلدي برئاسة أسامة العتيبي جلسة غداً الأثنين من أجل تخصيص أرض جنوب القيروان إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية وذلك بغرض استعمال السكن الخاص لوقوع الموقع في وسط النطاق العمراني، بعد ان تقدم بالمقترح ثلاثة أعضاء هم: حمدي العازمي، وفهيد المويزري، ومحمد الرقيب، بشأن تخصيص أرض جنوب القيروان بمساحة 3.169كم2، تتسع لبناء 4500 وحدة سكنية.

كل المؤشرات تؤكد أن هناك موافقة مبدئية على أن تخصيص الأرض شبه محسوم مبدئيا، وقد تواجه اعتراضا لاحقا من قبل وزير الدولة لشؤون البلدية في حال كانت عوائق بيئية او غيرها من المفاجآت التي يضعها الوزير على طاولة البلدي، ما يجعل البلدي يضطر فيما بعد إلى استخدام المادة 25.

وتعتبر منطقة جنوب القيروان من ضمن 4 مناطق جاهزة للتوزيع وليس بها معوقات، بالإضافة لجنوب منطقة علي صباح السالم، غرب وشمال الجهراء وجنوب مدينة جابر الأحمد، وتدخل ضمن خطة المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

كانت إدارة التنظيم في البلدية قد اشترطت أخذ موافقة الهيئة العامة للبيئة مع عمل دراسة للمردود البيئي قبل التنفيذ وإعادة توزيع الأشجار الموجودة في الموقع ونقل الفائض عن الحاجة منها إلى مواقع تحريج أخرى أو القيام بالتعويض البيئي المناسب مع إلغاء جميع القرارات السابقة المتعارضة بشأن هذا الموضوع.

يذكر ان فريق العمل المكون من ممثلي الرعاية السكنية والبلدية توصل الى حصر عدد من المواقع الصالحة لاغراض الرعاية السكنية وتحديد المساحات لكل موقع وعدد الوحدات التقريبي ووضع العوائق الرئيسة في تلك الاراضي وتحديد جهة الاختصاص التابعة لها، لوجود طلبات من تحريك الملف الاسكاني وتخصيص الأراضي في ظل ارتفاع رقم الطلبات الإسكانية وحاجة المواطنين.

علما ان بعض المواقع التي جرى حصرها تحيطها معوقات يسهل حلها، من خلال التعاون والتنسيق مع بعض الجهات الحكومية، وتعتبر متميزة لقربها من النطاق السكني، فضلا عن صلاحيتها للرعاية السكنية لكونها مزودة بكل خدمات البنية التحتية ما يسهل توزيعها على المواطنين في حال اعتمادها بشكل نهائي.

