«القصّر»: خطة شاملة لاعتماد التحول الرقمي

وطن النهار

كرمت وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. رنا الفارس الهيئة العامة لشؤون القصر ممثلة في مديرها العام بالإنابة حمد البرجس، ومدير مركز نظم المعلومات طارق الشطي، تقديرا للجهود التي بذلتها الهيئة ومساهمتها الفعالة في إطلاق المرحلة الاولى لتطبيق «سهل» الذي يمثل منصة للخدمات الإلكترونية الحكومية.

وأعرب المدير العام للهيئة بالإنابة حمد البرجس عن سعادته بالتقدير الذي حظيت به الهيئة من وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. رنا الفارس، مشيرا الى أن الهيئة قدمت 30 خدمة في المرحلة الاولى للتطبيق الذي تم إطلاقه أخيرا بمشاركة 13 جهة حكومية.

وشدد على حرص الهيئة على المضي قدما لتنفيذ توجه الدولة نحو التحول الرقمي لما له من أهمية بالغة سواء في زمن جائحة «كورونا» أو خلال الفترة المقبلة تنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء ومواكبة رؤية الكويت لعام 2035 والتطورات المتسارعة في مجالات الرقمنة والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.

وأضاف أن الهيئة تركز على رقمنة خدماتها ومعاملاتها خلال الفترة المقبلة انطلاقا من ايمانها التام بأهمية تسهيل معاملات المشمولين بالرعاية وانجازها بسرعة وكفاءة وعلى مدار الساعة وذلك مواكبة للنمو الكبير في أعداد المراجعين والمشمولين بالرعاية. حيث تقدم الهيئة حاليا 42 خدمة عبر موقعها الالكتروني.

واوضح أن الهيئة وضعت خطة للتحول الرقمي تهتم بمختلف محاور المنظومة والتي تتضمن الإجراءات والعمليات، والموارد البشرية، والتقنية والبيانات، مشيرا الى أن الهيئة تعمل حاليا بالتعاون فيما بين مركز نظم المعلومات وعدد من القطاعات والادارات المعنية على زيادة عدد الخدمات المقدمة من قبل الهيئة عبر موقعها الالكتروني وكذلك عبر تطبيق سهل في مرحلته الثانية. يذكر أن الوزيرة رنا الفارس كرمت الهيئة العامة لشؤون القصر ضمن 13 جهة حكومية شاركت بخدماتها الالكترونية في اطلاق المرحلة الأولى لتطبيق سهل الحكومي.

