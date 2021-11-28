العياش: جامعة الكويت زودت سوق العمل باحتياجاته من الكوادر الوطنية

وطن النهار

أكد أمين عام جامعة الكويت المتحدث الرسمي باسم الجامعة د. مرضي العياش أن الجامعة ساهمت بتخريج العديد من الكوادر البشرية المتسلحة بالعلم والمؤهلة لسوق العمل لتسهم في نشأة وطن ناهض بسواعد أبنائه ليرتقوا به في المحافل الدولية. وقال في تصريح صحافي بمناسبة مرور 55 عاما على افتتاح جامعة الكويت ان هذه المناسبة جاءت بالتزامن مع عودة الطلبة لمقاعد الدراسة بعد انقطاع لنحو عام ونصف العام جراء جائحة «كورونا». وذكر أن هذه العودة شهدت عودة الانتخابات والمشاركات الطلابية في المؤتمرات والمناظرات والإسهام بالابتكارات العلمية لتحقيق رسالة الجامعة التي تطمح لإعداد ثروة بشرية متميزة بمعرفتها تفي باحتياجات الدولة التنموية وتواكب متطلبات العصر الحديث. وافاد بان جامعة الكويت ركزت منذ إنشائها على التعليم المتميز والبحث العلمي الاكاديمي الى جانب تقديم الخدمة المجتمعية واعداد الكوادر الوطنية لدعم النهضة التي يعول عليها الوطن في تطوره ورفعة شأنه.

وأكد حرص الجامعة على تحسين جودة التعليم الجامعي والبحث العلمي باعتبارهما الركيزتين الأساسيتين لضمان الازدهار والتقدم والارتقاء بالمجتمع اضافة لدعم الطلبة والخريجين وتنمية مهاراتهم ودعم وتطوير منظومة التعليم والتعلم والبحث العلمي والأنشطة العلمية.

وأوضح أن الجامعة تسهم بدور ريادي في خطة الدولة التنموية (كويت 2035) من خلال صناعة اجيال المستقبل والاستثمار الحقيقي للثروة البشرية وإنتاج القوى العاملة المؤهلة والتشجيع على البحث العلمي ما يسهم بتطور المجتمع ورقيه وتلبية احتياجاته وتحقيق تطلعاته وتنمية الاقتصاد المعرفي في الدولة.

