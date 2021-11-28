الربيّع: توجيه الطلبة للالتحاق بالجامعات العالمية

وطن النهار

دعا المدير العام للهيئة العامة للشباب د. مشعل الشاهين الربيّع أولياء الأمور والطلبة المتميزين الى التسجيل عبر موقع الهيئة في مركز الإرشاد الأكاديمي لإرشاد وتوجيه الطلبة الكويتيين في المرحلة الثانوية للالتحاق بأفضل الجامعات العالمية Universities Merit، ومساعدتهم على استيفاء شروط القبول في هذه الجامعات بما يتوافق مع ضوابط وزارة التعليم العالي في شأن بعثات التميز.

وقال الربيّع في تصريح صحافي، إن مركز الإرشاد الأكاديمي هو أحد المشروعات الرئيسة المدرجة ضمن برنامج العمل الحكومي للفصل التشريعي السادس عشر وتحديدا ضمن مشروعات المحور الثالث تطوير رأس المال البشري، حيث يهدف المشروع إلى تقديم الخدمات التأهيلية والتدريبية والإرشادية وغيرها والتي من شأنها أن تعزز من فرص قبول الطلبة الكويتيين في أفضل 50 جامعة عالمية والحصول على تعليم أكاديمي متميز.

أضاف، أن هذا المشروع من المشاريع التنموية التي سيكون لها أثر إيجابي واقتصادي وتنموي على مخرجات التعليم وصنع قادة المستقبل من خلال توفير تعليم نوعي جيد ومتميز لهم، مبينا أن إنشاء مركز الإرشاد الأكاديمي جاء تلبية لحاجة ملحة في مجال التعليم.

وذكر أن الافتقار إلى الإلمام بتفاصيل التسجيل ومعرفة قوائم الجامعات المتميزة ومواعيد وأسس القبول فيها يضيع فرصا كثيرة على شباب الكويت ويصعب دخولهم في بعض الجامعات، رغم أن الحكومة سخرت كل ما يتعلق فيما يسمى بالبعثة الفورية، لكن كثيرا من الطلبة لا يستغلون هذه الميزة التي وفرتها لهم الدولة. وأكد الربيّع ان الدولة تصرف مبالغ طائلة على التعليم والبعثات الخارجية ولذلك فإننا نطمح لإدخال أبنائنا في الجامعات المتميزة والمصنفة من قبل التعليم العالي ومركز جودة التعليم، مشيرا إلى أن عملية القبول لا تعتمد على الشهادة او التخصص او المعدل فهناك العديد من الأمور التي تنظر لها الجامعات المتميزة، وقد تكون فرصة لاعب الكرة والاحترافي على سبيل المثال في قبوله بالجامعة أكبر من فرصة صاحب المعدل الكبير.

وأوضح أن مركز الإرشاد الأكاديمي هو الأول من نوعه في المنطقة وهو مشروع مشترك بين الهيئة ووزارة التعليم العالي ومركز التميز الأكاديمي ووزارة التربية، مبينا أن الهيئة جهزت فريقا فنيا متمكنا لمساعدة أبنائنا وبناتنا الطلبة لتقديم في الجامعات المتميزة واخذت على عاتقها اعداد الطالب ليكون مؤهلا لملء استمارة التسجيل في الجامعات.

