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ضبط شخصين وبحوزتهما مواد مخدرة في الدوحة


تمكن رجال الامن من ضبط شخصين بحالة غير طبيعية وبحوزتهما مواد يشتبه بها في منطقة الدوحة وتمت احالتهما الى الجهات المختصة. وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه أثناء قيام دورية تابعة لشرطة نجدة العاصمة بمتابعة الحالة الأمنية كالمعتاد في منطقة الدوحة، تم رصد قائد مركبة متوقفة، وعند التأكد ممن بداخلها، والطلب منهما النزول والتأكد منهما، نزل شخصان، كانا بحالة غير طبيعية، تم العثور بحوزتهما على مواد يشتبه بأنها مخدرة. وتؤكد الإدارة أنه تمت إحالة المتهمين والمواد والمضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.


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